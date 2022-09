Jól kezdett, vezetést is szerzett a PTE-PEAC a továbbra is veretlen listavezető otthonában, amely azonban fordulás után három gyors találattal el is döntötte a találkozó sorsát.

Iváncsa–PTE-PEAC 3–2 (1–0)

Labdarúgó NB III., Közép-csoport, 9. forduló. V.: Gáspár (Keszthelyi, Farkas). PEAC: Pölöskei – Varga B., Nagy M., Forró, Bozóki, Bischoff, – Kás (Bohata, 62.), Archie (Szabó Z., 80), Takács M. (Tóth A., 62.), Keresztes (Gelencsér, 57.) – Makai (Udvardi D., 62.). Vezetőedző: Lőrinc Antal.

Gólszerzők: Kovács (55.), Nyúl (59.), Maka (62.), ill. Makai (5.), Forró (72.).

Lőrinc Antal: – A találkozó előtt még ki is egyeztem volna ezzel az eredménnyel, a pályán látottak alapján azonban kicsit szomorú vagyok. Szervezetten, nagy akarással és jól is játszottunk ugyanis, a vezetést is meg tudtuk szerezni. Aztán a második félidőben hét perc alatt három gólt kaptunk, ez pedig azzal együtt is megpecsételte a sorsunkat, hogy még ekkor sem adtuk fel. Próbáltam egy hármas cserével frissíteni, és új lendületet is vettünk, ám az Iváncsa túl jó csapat ahhoz, hogy innen már hagyott volna bennünket egyenlíteni.

Ez következik (10. 02., 11.00): Újpest II.–PTE-PEAC.

Az állás: 1. Iváncsa 25 pont, 2. Hódmezővásárhely 22, 3. ESMTK 19, …12. PEAC 10, …19. Monor 1, 20. Bánk 1. Szűcs Zs.