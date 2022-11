Persze a lőrinciek előtt is ott volt a lehetőség, hogy a maguk javára döntsék a találkozót. Szabó Máté, Daróczi, Rétyi is járt közel a gólhoz, de betalálni csak a korábban Pécsett is megfordult csatárnak, Grumicsnak sikerült.

– Kaptuk egy kis ízelítőt, miért is van a PMFC a tabellán abban a pozícióban, ahol éppen van – kezdte már Jeremiás Gergő, a Szentlőrinc vezetőedzője. – A csapatom nagyon sokat tett azért, hogy ponttal távozzon. Sokáig vezetett ugyan a Pécs, de mindkét félidőben volt egy-két lehetőségünk, hogy az eredményt kozmetikázzuk, legalább döntetlenre hozzuk. A játékosok nagy akarata egy góllal jutalmazódott, de amikor azt hittük már megvan a mérkőzés, még tudott váltani a Pécs, és begyűrte a győztes gólt. Nagyon sajnálom, végtelenül sokat jelentett volna a mi szempontunkból a pontszerzés, de most gratulálnunk kell a PMFC-nek!