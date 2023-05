Kikapott az aranyérmes Ócsárd a 2022/23-as AutóCity Volkswagen Baranya Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság huszonhatodik fordulójában, így vereséggel zárta a szezont Sütő László legénysége. A többi labdarúgócsapatra még egy kör várni fog a jövő héten, aztán szögre lehet akasztani a stoplisokat egy kis időre.

Somberek–Véménd 1–1 (0–1)

Somberek. Vezette: László J. (Karcagi, Lőrincz P.). Kaitz Agro Somberek SK: Fürdős – Hadfi, Michelisz (Mozolai, 70.), Klock (Auth, 75.), Illés K. – Jordán, Szabó D., Fehér J., Pintér G. (Bajnóczi, 27.) – Sovák, Tass. Véménd KSE: Herold – Eke, Sebestyén Á., Sebestyén H. (Krisztihelyi, 59.) Schiffler – Hock, Bíró B. (Ragács, 82.), Zimmer, Szücs R. – Dénes S., Dénes-Gál.

Gólszerzők: Fehér J. (53.), illetve Bíró B. (28.).

Beremend–Lippó 8–1 (6–0)

Beremend. Vezette: Nagy Zs. (Güldner, Pór). DDC Focivilág Beremend: Sipos – Schmidt P. (Bodó, 50.), Fürdős (Dudás, 58.), Müller K. (Jovánovics, 74.), Schmidt G. (Fülöp M., 41.) – Jovánovics, Svegál P., Dávid B., Sztojka (Halász B., szünetben) – Bánkövi, Dobrosi. Lippói KSE: Jakobi – Beck, Miklós Gy. (Kolompár K., szünetben), Tóth J., Antolovics – Krimer, Seres, Besztró, Brukner (Nagy P., 58.) – Györegy, Sőregi.

Gólszerzők: Sztojka (7., 9. – első büntetőből), Schmidt P. (12., 21.), Dobrosi (14., 28., 66.), Dávid B. (72.), illetve Kolompár K. (50. – büntetőből).

Szabadszentkirály–Himesháza 4–5 (3–2)

Szabadszentkirály. Vezette: Kreskai Tamás (Micek-Angyal Adrienn, Dani Gergő). Szabadszentkirály MGZRT SE: Gulyás – Fata, Nagy Ro. (Csomós L., 61.), Kiss M., Vida – Ács, Vincze (Nagy Ra., 82.), Cserkó J., Kotlácsik K. (Gáti, 75.) – Meglicser, Kotlácsik L. Himesháza KSE: Schneider Zsolt – Kismándor, Bazsonyi, Mátyás Z. (Svegál D., szünetben), Cseke – Simó A. (Katona G., 75.), Fischer, Svegál M. (Balogh Sz., szünetben), Peresztegi (Kramm, 83.) – Reisz J. (Mosztbacher, 92.), Novák B.

Gólszerzők: Meglicser I. (6. – büntetőből), Cserkó J. (31.), Kotlácsik L. (36., 91.), illetve Reisz J. (11.), Cseke F. (15., 69., 73.), Bazsonyi D- (90.).



Lánycsók–Pécsi Sportolda 1–2 (0–0)

Lánycsók. Vezette: Hevesi (Harmat, Mezőföldi). Közműépker Lánycsók SE: Bognár Zs. – Retkes (Szabó B., 43.), Makra (Kiss L., szünetben), Krémer Zs. (Kiss K., 63.), Papp T. – Sas A., Bognár G., László F., Tompa Cs. – Sas V., Berkovics (Krémer Sz., szünetben). Pécsi Sportolda SE PG Kft.: Bene – Kiss K., Bolboaca A., Pál J., Herke – Szeifert, Somogyi A., Fábián D. (Musztács, 33.), Kiss S. – Balázs P., Belák.

Gólszerzők: Sas V. (75.), illetve Belák (73., 86.).

Töttös–Ócsárd 4–2 (2–1)

Töttös. Vezette: Nagy N. (Ádám J., Győrfi). Töttös SE: Ujvári – Hideg (Kovács B., 8.), Buni, Láng, Cziegler – Benesics, Bánhidi (Szabó A., 83.), Pfefferman, Halász G. (Juhos, 71.) – Kaiser, Márkovics (Szabó K., 91.). K. Ócsárd SE: Bokor – Kovács K. Lukács G., Lovas, Bodonyi (Miglinczi, 36.) – Horváth Gy., Kocsis (Gáyer, 71.), Balogh B. (Földesi, 79.), Pretzl – Pálfi (Kovácsevics, 71.), Kapusi (Horváth Sz., szünetben).

Gólszerzők: Pfefferman (16.), Márkovics (33., 65.), Halász G. (60.), illetve Horváth Gy. (10.), Lukács G. (55.).

Komló–Harkány 0–3 (0–1)

Komló. Vezette: Laki (Varga L., Marton F.). Sport36 Komlói Bányász: Kotek – Jurátovics, Deák M., Horváth Zs., Tamás B. (Tar L., szünetben) – Horony, Kovács Á., Magyar J. (Elsebaie, 62.), Bartek (Pozsgai, 79.) – Reisz T., Király Gy. (Iván G., 73.). Gyógyfürdő Harkány: Király Zs. – Kelemen M., Markotics (Hőnyi, 73.), Vida, Keresztes – Grunda, Kovács G., Füzes (Petrovics, 79.), Fülöp Á. (Kása, 67.) – Kolompár, Geczó.

Gólszerzők: Vida (39.), Kelemen (49.), Kolompár M. (52.).

A vártnál nehezebben nyerte meg hétvégi bajnokiját a Himesháza, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a pálya minősége hagyott némi kivetnivalót maga után. Mindenesetre az dicséretre méltó, hogy a Szabadszentkirály így is négyszer mattolt.

A Beremend nem kegyelmezett a sereghajtónak, nem is csoda, hiszen a bronzéremért csak így szállhatott volna harcba az együttes, de azzal, hogy legfőbb riválisuk begyűjtötte a három pontot, így már csak a negyedik pozíciónak lehet örülni. De erre még hajtani fog a tavasszal bombaformában futballozó harkányi brigád is.

Góllövőlista 52 gólos: Novák Balázs Mihály (Himesháza KSE). 38 gólos: Dobrosi Krisztián (DDC Focivilág Bermend). 18 gólos: Lóki Roland (Pogány SE). 17 gólos: Kolompár Martin (Gyógyfürdő Harkány). 16 gólos: Kovácsfi Krisztián (Diana SE), Pálfi Árpád Dávid (K. Ócsárd SE), Pretzl Milán (K. Ócsárd SE). 14 gólos: Horváth György (K. Ócsárd SE).