Boldog pillanatokat tölthetett Pécsen a Veszprém élvonalbeli futsalcsapata, ugyanis a házigazdát könnyen legyűrte, ráadásul azzal, hogy Nyíregyházán meglepően sima vereséget szenvedett a Haladás, a tabella élére is állt az együttes.

A PTE-PEAC hete igencsak nehezen indult Újpesten, ahol hatalmas pofont kapott Élő Tibor legénysége, plusz a hetedik fordulóban is egy olyan ellenfél következett, akiknél a bajnoki-cím lebeg a szemek előtt, nem pedig a bennmaradás. Hazai szempontból rémálomszerűen indult a találkozó, hiszen már a második percben mattolt Tatai, de utána lehetett egyet fújni, ugyanis meghibásodott az időmérő kijelző, így hosszú percekig állt a játék. A szünet után meg is voltak a lehetőség az egyenlítésre, de Spandler remekelt a kapuban.

A tizennegyedik percben mindkét oldalon csattant a kapufa, sőt, a vendégeknél a hálóőrnek sikerült megvillantania mezőnyjátékosi képességét. Röviddel utána viszont két veszprémi spíler is pontosan célzott.

A fordulást követően Tatai közel járt a duplázáshoz, de a kapufa kisegítette a házigazdát, sőt, Bálint Gergő révén a szépítés is összejött. A bajnokaspiráns tovább növelhette volna előnyét, de a kapufa ismételten a pécsi klubbal volt. A mérkőzés utolsó periódusában mindkét kapus komoly bravúrokat mutatott be, de hat perccel a vége előtt a baranyai portás tehetetlennek bizonyult, plusz az utolsó pillanatokban is jött még egy veszprémi találat, köszönhetően a brazil légiós bombagóljának.

PTE-PEAC–Veszprém 1–5 (0–3)

Férfi Futsal NB I., hetedik forduló. Pécs. Vezette: Borbás (Fehérvári, Aczél). PTE-PEAC: Wilkesz – Tóth M., Koller, Koronics, Vénosz. Cserék: Molnár M., Bálint G., Molnár Cs., Pápai, Karamarkovic, Forró, Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor. 1. Futsal Club Veszprém: Spandler – Tatai, De Oliveira, Aleksandar, Gerencsér A. Cserék: Oswald, Fridrich, Molnár R., Dorogi, Bognár P., Ábrahám, Bencsik, Fellembek, Kiss M. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Gólszerzők: Bálint G. (24.), illetve Tatai (2., 34.), De Oliveira (18., 40.), Fellembek (19.).

Ez következik (10.16.): MVFC Berettyóújfalu–PTE-PEAC (18.30).