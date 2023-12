Némileg csalnak jelen pillanatban az NB II.-es statisztikák, hiszen tíz csapat eggyel kevesebb mérkőzést játszott, mint a másik nyolc. Így a PMFC is letudta már az első tavaszi fordulót, míg a HR-Rent Kozármisleny csak az idény első felén van túl. A kék-fehérek egy Tiszakécske elleni győzelem, s a Vasas feltételezett veresége esetén akár a 3. pozícióban is lehetnének most. Ugyanígy a PMFC helyzete is változhatott volna, ha egészében lezajlott volna a 18. kör, hiszen a Gyirmót és a Budafok is előtte lehetne. Előbbi a Győrrel, utóbbi a Vasassal meccselt volna.

Amíg azonban nem pótolnak a lemaradók, a két baranyai együttes a tabellán is egymás szomszédságában tanyázik: a Misleny az ötödik, a PMFC a hatodik. A nagy különbség nem is a pontokban mutatkozik meg, Aczél Zoltán együttesének hat egység az előnye egy mérkőzés hátrányban, sokkal inkább a lőtt gólokban van szakadék, illetve a szemtesztre esküdhetnek a szurkolók. Kirchnerék közel ötször annyi alkalommal rezgették meg a hálót, mint a pécsiek (34–7). Ebből az említett támadó tizenegyszer talált be, így egyedül túlszárnyalta a teljes piros-fekete társaságot, de Vajda Roland (5), Horváth Péter (4), Molnár Ádin (3) és Tóth Zoltán (3) is vezetné a Pécsnél a listát. Sőt, Kozics Barna és Turi Tamás (2) egálban lenne a PMFC őszi gólkirályával, Harsányi Istvánnal.

Persze ez a nagy különbség a két csapat preferált stratégiájából is eredhet, de a Pécset az elmúlt három hónapban három különböző edző is vezette – Weitner Ádám, Németh Zsolt és Kulcsár Árpád –, s egyikőjüknél sem nyíltak meg a gólcsapok, még ha a játék változott is. Az egy találkozón szerzett legtöbb találat ebben az idényben még mindig az elsőként lecserélt tréner nevéhez fűzödik, a kétgólos siker az Ajka ellen. Weitnernek három győzelem, négy döntetlen és két vereség után kellett távoznia. Ebbe a Misleny elleni 3–0-s blama is beletartozott, az volt a végső csepp, a rajongók számára nem kielégítő játék mellett.

A padot ideiglenesen megöröklő Némethnek nem volt egyszerű dolga. Egy mentálisan rossz álapotban lévő együttest vett át, s rögtön a remeklő Nyíregyháza ellen kellett csatába mennie. Jött is az újabb nagy vereség (4–0), amit még három döntetlen, egy Szombathely elleni siker, s egy Győr elleni bukás követett. Összesen egy gólt szerzett ezen a hat meccsen a gárda. Így ért el az utolsó három mérkőzéshez a csapat, amelyekre már véglegesen kijelölték a klub elöljárói a szakvezetőt, Kulcsárt. Ő két győzelemmel és egy vereséggel, valamint két lőtt, s egy kapott góllal hozta le az ősz végét. Rajta, és az igazolásokon múlik majd, hogy elindulnak-e a megyei rivális után.

Eközben a Mislenynek apró változtatásokra lesz szüksége, hogy tovább szórakoztassa rendkívül büszke táborát, mert az évek óta meglévő játékosai – mint Vajda – egyénileg nagyot előre lépve repítik az együttest. Nem meglepő, hogy ez után sokan a csodájukra járnak.