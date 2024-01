Egy nagy harcon van túl az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata, ami nem éppen úgy végződött, ahogy azt sokan szerették volna. Mindenesetre a vezetőedző, Jovan Gorec is úgy nyilatkozott a Kayseri elleni visszavágó után, hogy három és fél percnyi kihagyástól eltekintve mindkét találkozón jól játszott a baranyai együttes. Sőt, a Pécs társ-ügyvezetője, Kond Árpád is vélekedik, hogy nem jobb a Pécsnél a török brigád, csak kár, hogy ez a parketten nem mutatkozott meg.

– Egy sportszakmai és egyéb téren is nagyon megerőltető szakasznak lett csütörtökön vége – nyilatkozta lapunknak Kond Árpád. – Játszottunk 10 mérkőzést, melyből hatot megnyertünk, több fiatal, Sportakadémián nevelkedő játékos, de a rutinos sportolóink egy része is ezúttal mutatkozott be az európai porondon. Nem vizsgáztunk rosszul, nagyon köszönöm mindenkinek, aki támogatott bennünket, és buzdította a csapatot az Akadémián. Akár tarthatott volna tovább is a FIBA Európa Kupa szereplésünk, mert egy olyan csapat jutott tovább a legjobb nyolc közé, amely szerintem nem jobb nálunk, kár, hogy a pályán ez most nem jutott érvényre. Most itt az ideje, hogy ezeket a tapasztalatokat a honi pontvadászatban hasznosítsuk.

Sok idő nem maradt búslakodni, hiszen vasárnap 18.30-tól már a TFSE-MTK ellen kell bizonyítani a bajnokságban, s tartani a lépést a hibátlan DVTK, valamint a jó erőkből álló Győr együttesével.

– A vasárnapi fővárosi rangadón még bennünk lehet a kupacsata minden szempontból, ennek ellenére rendkívül fontos meccs előtt állunk, hiszen az otthon nagyon erős TFSE legyőzte a Sopront és a Szekszárdot is, ők pihentek, és ránk is fenik a fogukat – latolgatta az esélyeket a társ-ügyvezető. – Nyerni akarunk, akárcsak a jövő szombati Szekszárd elleni rangadón Pécsett, és sokat kell dolgozni, hogy fejlődhessünk, és hogy örömet szerezzünk a pécsi sportbarátoknak szereplésünkkel.