A vasárnapi játéknapon a PVSK pontot csent a tavalyi bronzérmestől, ráadásul ha Staub Erik nem végzi közel tökéletesen hátul a dolgát, akkor könnyen lehet, hogy Schneider Gábor legénysége megszerezte volna idénybéli harmadik győzelmét is.

A Siklós türelmes, taktikus játékkal gyűjtötte be a három pontot Nagykozárban, de ehhez kellett az is, hogy Bogdán Benjámin lehúzza a rolót. Na meg Rotaru Adrián találata és mezőnymunkája is nélkülözhetetlen volt.

A legjobban várt mérkőzés eseménydúsan és fordulatosan alakult. A listavezető Villány örülhet, hogy bekerült a legjobbak közé Fischer Roland, Lehota Bálint, Wiesner Szabolcs és Gellén Dávid is, mindeközben viszont a túloldalon egy újabb három pontot lehet ünnepelni. Mindenesetre Horváth Marcell tanári megmozdulásaival sokat tett azért, hogy a hétvége válogatottjába találja magát.