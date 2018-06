A halálos betegségekben szenvedőket szeretnék életben tartani

A súlyos, életet veszélyeztető megbetegedések esetében a megfelelően gyors orvosi beavatkozás ellenére is több esetben elfogadhatatlanul magas, közel 30–50 százalékos a halálozás.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Egy 2021-ig futó pályázatban három fő tudományterületen, az akut hasnyálmirigy-gyulladás, az agyérkatasztrófa, illetve a szívinfarktus és hirtelen szívhalál kezelése kapcsán fognak össze magyar szakemberek a betegek javára. Az „Életet veszélyeztető akut megbetegedések súlyossági és halálozási mutatóinak javítása transzlációs orvostudományi megközelítésben” – mozaikszóval Stay Alive – címmel indult projekt a halálozási arányt kívánja csökkenteni a klinikai gyakorlatban.

A három egyetemen – Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem – átívelő, alapkutatók és klinikusok összefogásával megvalósuló projekt a fővárosban tartotta éves találkozóját júniusban. Az eseményen az uniós támogatással megvalósuló pályázat eddigi eredményeit foglalták össze a résztvevők.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A PTE vezetésével a két további egyetemen is folynak kutatások. Az akut hasnyálmirigy-gyulladás, a szívinfarktus és az agyérkatasztrófa mind olyan betegségek, amelyek tekintetében elfogadhatatlanul magas a halálozás. Ezen betegségekben történő eredményes kutatás csak az alapkutatók és klinikusok összefogásával, azaz a transzlációs medicina mentén valósíthatók meg.

A projekt több kiemelt célkitűzése már most megvalósult. A program egyik legfontosabb célja, hogy egy európai szinten is jelentős központot alakítsanak ki, mely nemzetközileg is egyedülálló lehetőséget biztosít a magyar kutatóknak, hogy ne csak elérjék, de meg is előzzék nemzetközi versenytársaikat, ugyanakkor megnöveljék az eredményes kutatások számát.

A program egy másik fontos célja a betegségekhez kapcsolódó adatgyűjtés megvalósítása. Mindhárom betegségterületen megtörtént a betegnyilvántartás létrehozása, a nyilvántartásba szervezés már Pécsen, Debrecenben és Szegeden is elkezdődött. Így a szakemberek számára rendelkezésére állnak azok az adatok, amelyekre építeni lehet, hogy a következő évtizedekben minél kevesebben haljanak meg az említett súlyos betegségekben. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt hosszútávú eredménye, hogy a beruházásoknak köszönhetően a betegek kórházi tartózkodása rövidül, és a halálozási mutatók is javulnak.

Felzárkózunk

A Pécsi Tudományegyetem által vezetett projekt hazánkban és Közép-Kelet Európában is egyedülálló, hiánypótló célokat valósít meg. A transzlációs medicina legkiválóbb nemzetközi központjai, Amerikában és Angliában találhatóak (Harvard, Cambridge, Oxford). Ma ők uralják a világ kutatási potenciáljának nagy részét.