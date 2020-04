Az orvosprofesszor fotóalbumokat készít, anatómiai múzeumot tervez

Közel ezer békafigura néz ránk dr. Lázár Gyula Leventének, a PTE ÁOK Anatómiai Intézet emeritus professzorának otthonában, aki orvoskutatói, oktatói, ismeretterjesztői munkájáért a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét kapta március 15-én.

– Mikor indult a békagyűjtés?

– A pécsi Anatómia Intézetben sokáig békákkal kísérleteztem, és amikor 1973-ban megjelent a boltokban az első Zsolnay eozinmázas béka, jelzésértékűnek éreztem, így nekikezdtem a békafigurák gyűjtésének.

– A békakísérletei jelentős nemzetközi sikereket hoztak.

– A békák agyában megtaláltam azokat a területeket, amelyek azt a reflexszerű szemmozgást okozzák, amit vonaton utazva tapasztalhatunk, amikor az ablaknál egy pillanatra kibillen majd visszaugrik a szemünk. A látórendszer kutatását több ízben egy Párizs melletti akadémiai kutatóintézetben is folytattam: elektromos halakat vizsgáltam a Pécsett eredményesen használt idegsejtjelölési módszerünkkel.

– Tanárként sem állt meg középfokon.

– Ötvennyolc évet tanítottam az egyetemen. Tudományos diákköröseim eredményei nyomán Mestertanár elismerést kaptam, az oktatói munkámat Arany Katedra-díjjal jutalmazták. Dr. Tóth József rektor mellett tudományos rektorhelyettesként dolgoztam, s az volt a fő célom, hogy az orvosi és a többi kar munkáját tudományos alapon közelítsem egymáshoz.

– Húsz éve nyugdíjas, kamerával járja az országot. Mi célból?

– Templomokat, vaskapukat, parasztházakat, emlékműveket kerestem. A közönség ebből olyan albumot láthat, mely a megye 114 református templomáról szól. A könyv két éve második kiadásban is megjelent.

– Fotózik még?

– Tavaly, nyolcvanegy esztendősen letettem az autómat és már csak Pécsett használom a gépem. Viszont a korábbi képekből, melyeket Baranya, Somogy, Tolna 775 településének érdekességeiről készítettem, a családnak, ismerősöknek újabb albumok születtek.

– Nem tölti unalmasan a nyugdíjas éveket: átrendezte az intézet anatómiai gyűjteményét is.

– Az egyetemi folyosókon 18 szekrényben látható ez, anyagáról könyv is megjelent. Ám sok minden raktáron maradt, ezért mutatnék be egy komplex intézettörténeti gyűjteményt is.