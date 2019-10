Őri László lett a megyei közgyűlés elnöke

Október 22-én, kedden megalakult a Baranya Megyei Közgyűlés, melynek elnökévé Őri Lászlót, a Fidesz-KDNP megyei listavezetőjét választották.

Nochta Tibor, a megyei területi választási bizottság elnöke az keddi alakuló ülésen elmondta, október 13-án a megye választópolgárainak 47,28 százaléka voksolt, ez több mint 150 ezer szavazót jelent. A megyében összesen 4075 jelölt volt: 715 polgármesterjelölt, 3002 egyéni listás jelölt, 134 egyéni választókerületi jelölt indult a választáson.

A Baranya Megyei Közgyűlés elnökévé Őri Lászlót választották. A megválasztott elnök elmondta: Baranya megye az elmúlt időszakban elindult a fejlődés útján: 36 milliárd forintból mintegy 180 fejlesztési program indult el a megye településein. Őri László hangsúlyozta, hogy a következő időszak feladata a már elindult és jelenleg is zajló fejlesztések sikeres lezárása, majd a következő fejlesztési program tervezése és előkészítése. Az új elnök kiemelte, hogy a megye akkor lehet sikeres, ha a megyeszékhely is az. Felajánlotta a támogatást és az együttműködést Baranya valamennyi települése, köztük Pécs számára is.

Az új közgyűlés tagjai:

Almás Roland (FIDESZ-KDNP)

Dunai Péter (FIDESZ-KDNP)

Fazekas Róbert (FIDESZ-KDNP)

Guzsvány Attila (FIDESZ-KDNP)

Konkoly Gergő (FIDESZ-KDNP)

Konyári Zsolt (Jobbik)

Mester László (FIDESZ-KDNP)

Mojzes Tamás (FIDESZ-KDNP)

Nagy Ferenc (DK)

dr. Őri László (FIDESZ-KDNP)

Pávkovics Gábor (FIDESZ-KDNP)

Péderi Tamás (Momentum)

Pfeffer József (FIDESZ-KDNP)

Schwarcz-Kiefer Patrik (Jobbik)

dr. Szakács László (MSZP)

Szarkándi Lajosné (DK)

Vörös Sára (FIDESZ-KDNP)

Dr. Őri László 1982-ben született Pécsett. Jogi diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. 2010-től Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja, 2014-től Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere. Nős, két gyermek édesapja.