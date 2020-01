Pécsett távhő lesz a kidobott karácsonyfákból

Idén is folytatódik a korábbi évek jól bevált gyakorlata a Pécsen és a környező településeken feleslegessé vált karácsonyfák energetikai célú hasznosítására.

A kidobott fenyők több mint 31 500 lakás távfűtéséhez járulnak hozzá

Minden év januárjában kidobott karácsonyfák tömkelege lepi el az utcákat országszerte. Azonban a feleslegessé vált fákból értékes zöldenergia állítható elő, ezért a pécsi erőművet üzemeltető Pannon Hőerőmű Zrt. idén is hozzájárul a városban szokásossá vált karácsonyfa-hasznosítási akcióhoz. Az immár több évre visszatekintő kezdeményezésnek köszönhetően a karácsonyfák újra részesei lehetnek az otthon melegének – még ha csupán szimbolikusan is -, hiszen mintegy 31 500 pécsi lakás távfűtéséhez járulnak majd hozzá.

– A kidobásra ítélt fenyőfák energetikai célú hasznosítása a város lakóinak szempontjából a legjobb megoldás, hiszen a karácsonyfák hulladéklerakókban történő elhelyezése mindenképpen kerülendő, mivel a fenyők, a magas gyantatartalmuk miatt nehezen komposztálhatók. Az erőműben mobil aprítógépek segítségével feldaraboljuk a fákat, majd a faanyag az ömlesztett biomasszát felhasználó egységbe kerül. Itt – épp a magas gyantatartalma miatt – egyéb tüzelőanyagokkal, többek között mezőgazdasági melléktermékekkel és erdészeti faaprítékkal vegyítjük a fenyőt, amely végül az erőmű kazánjaiban hasznosul újra – mondta Rudolf Péter, a pécsi erőművet működtető Pannon Hőerőmű Zrt. vezérigazgatója.

A karácsonyfák begyűjtése január 6-tól január 31-ig tart

Az ezt követő időszakban a pécsi hulladékudvarokban azonban leadható még a kiöregedett karácsonyfa. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén 40-45 tonna összegyűjtött fenyőhulladékra számít az erőmű. Azonban fontos, hogy a lakosok díszektől, füzérektől, szaloncukroktól, és égősoroktól mentesen helyezzék el a hulladékgyűjtő konténerek mellett a fákat, hogy az aprítási munka minél gördülékenyebb lehessen. Ugyancsak lényeges, hogy a fákról a talpakat, illetve a felállításhoz kialakított rögzítési megoldásokat is eltávolítsák a kidobás előtt.

Magyarországon évente közel 2 millió karácsonyfát állítunk fel az ünnepi időszakban

Ez a mennyiség 15 ezernél is több lakás hőellátását tudná biztosítani. A Pécsett begyűjtött néhány tízezer karácsonyfa csak egy kis szelete az országosan vásárolt mennyiségnek, azonban már ennyiből is jelentős mennyiségű értékes hő- és villamosenergia állítható elő. A Pannon Hőerőmű Zrt. karácsonyfa-hasznosítási akciója az elmúlt években igazi, a körkörös gazdasági modellt a gyakorlatban is megvalósító példaértékű hagyománnyá vált, melyre a jövőben is számíthat a pécsi lakosság.