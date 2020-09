Táblaerdő a 6-os úton: 60 km/h-s korlátozás miatt szívnak az autósok

Nyáron a 6-os úton látszólag befejeződött a Hidas és Mecseknádasd közötti szakasz felújítása, melyen azóta is 60 km/h-s korlátozás mellett lehet csak haladni. Kiderült, újabb szakvizsgálatok lefolytatása vált szükségessé.

Régóta esedékes volt, hogy renoválják Hidas és Mecseknádasd közötti szakaszt a 6-os főúton. Hiszen autóstársaink közül több ezren, tízezren tapasztalhatták az elmúlt években, hogy ez a rész meglehetősen zötykölődős, nyomvályús, kátyús volt, és szinte csak ez maradt ki a nagyobb felújításokból. Mint legutóbb írtunk róla, a felújítás teljes befejezését június végére datálták.

Szemmel láthatóan a munkák nagy részével addigra végeztek is. A több mint három kilométer hosszú felújítás három kisebb hidat is érintett, melyek komplett felújításon estek át. Teltek a hetek, hónapok, ám a tökéletesnek tűnő burkolat mellett kint maradtak a 60 km/h-s korlátozó táblák is. Arra voltunk kíváncsiak, mi ennek az oka.

Mint Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője a bama.hu-nak elmondta, a 6-os számú főút Hidas és Mecseknádasd között a teljes körű felújítási munkákat külső szakvállalkozás végzi a társaság megbízásából, a közbeszerzési eljárás során kiírt műszaki tervek alapján.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során újabb szakvizsgálatok lefolytatása vált szükségessé, ennek eredményei alapján folytatódhat a projekt lezárása. Amennyiben valamennyi, további szükséges beavatkozás megtörténik, és a projekt műszaki átadás-átvétele sikerrel lezárul, akkor lesznek bevonhatóak a munkaterületen érvényes korlátozó táblák. A beruházás teljes körű befejezéséig a közlekedők türelmét és megértését kérik.

Ám aki Pécsről indul Budapest irányába, az korábban is 60-as táblákba botlott, botlik. Ezekre is rákérdeztünk.

A főút Pécs-Hird előtti szakaszán egy lokális burkolathiba miatt tettek ki sebességkorlátozó táblát, amelyet a burkolat helyreállítását követően, várhatóan két héten belül bevonnak. A martonfai elágazó előtti sebességkorlátozás olajfolyás következtében csúszóssá vált burkolat miatt lett érvénybe léptetve a múlt héten, melyet a hétfői nap folyamán, a burkolat letakarítása után bevontak.