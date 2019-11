Újabb foglalkoztatói elismerést kapott a Pécsi Tudományegyetem

Az „Év Felelős Foglalkoztatója 2019” pályázaton második helyezést ért el a Pécsi Tudományegyetem (PTE) a közszféra szervezetei között. Rendhagyó eredmény, hiszen a szokástól eltérően két egymást követő évben is díjjal jutalmazta a pécsi egyetemet az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. A díjátadón indoklásként elhangzott, hogy „a tavalyi – személyes hangvételű, átfogó családbarát intézkedéseket bemutató – arany minősítést elnyert pályázat után számos újdonságot és fejlesztést bemutató anyag készült, melyben helyet kapott az egyetem figyelemre méltó képzési portfóliója is.”

Idén júliusban nyerte el a Pécsi Tudományegyetem a „Családbarát Munkahely 2019” címet. Ezt követően pályázatot nyújtott be a Családbarát Hely Tanúsító Védjegy megszerzésére. Ez egy olyan minősítési lehetőség, melynek elnyerésével a PTE hiteles és minőségi értékelést kap a családbarát működésről. A védjegynek Bronz-, Ezüst- és Arany fokozata van, és 2019-ben kizárólag a Bronz fokozatra lehetett pályázni, amelyet a PTE elnyert. Az audit során 11 témakörben vizsgálták az egyetem gyakorlatát: a foglalkoztatás módja, a juttatások és szolgáltatások köre, valamint a családbarát attitűd feltérképezése mellett a közösségépítés, az egészségmegőrzés támogatása és a vállalati politikák, szabályzatok körére is kiemelt figyelmet fordítottak. A tanúsítvány átvételére december 11-én kerül sor.

„2018. definiáltan a Családok Éve volt. A Pécsi Tudományegyetem örömmel csatlakozott az országos felhíváshoz, hiszen valamennyien osztjuk a véleményt: a család nem elszigetel a munka világától, karrierépítéstől, hanem nagyon is inspirálja azt. A programsorozat sikeresnek bizonyult, hiszen új, friss tartalommal gazdagította az intézmény közösségi életben betöltött szerepét. Ezért 2019. elején, az Egyetem vezetése, az érdekképviseletekkel egyeztetve úgy döntött, hogy idén is szervezzük a munkatársaknak és családtagjaiknak szóló programokat” – avatott be az előzményekbe Jenei Zoltán kancellár.

Dr. Papp Ildikó humánpolitikai igazgató, a projekt vezetője elmondta: „Új szlogent kapott a program, immár PTE – A Családokért néven jegyezzük, az eseményeket igyekeztünk még sokszínűbbé, kreatívabbá tenni: kirándulásokat, ingyenes szűrővizsgálatokat, véradást, kicsiknek szóló ismeretterjesztő, valamint bábszínházi előadásokat, felnőttbarát programokat, több száz fő részvételével családi napokat szerveztünk. Jelentősen támogattuk a munkatársak gyermekeinek nyári táborozását, jóléti és szociális juttatásokat biztosítottunk a nehéz helyzetben élő munkatársaink számára. A visszajelzések azt igazolják, hogy a projekt egésze beváltotta a hozzá fűzött reményeket.”