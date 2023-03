Az eset előzménye tavaly nyáron történt. Az illető a pécsi busz induló beállójánál elmélyülten szívta a cigarettáját, majd a csikket egy elegáns mozdulattal a fűbe hajította. Akkor is szóltam neki, hogy ezt nem teheti. Remélve, hogy többet nem fog az utasok között dohányozni. Csalódtam, mert egy másik alkalommal már a buszban ültem, amikor láttam, hogy a cigaretta ugyancsak a szájában lóg. A busz már indulóban volt, az ajtó zárva. Kértem a gépkocsivezetőt, hogy nyissa ki. Ezután kilépve emlékeztettem, hogy korábban mire figyelmeztettem. Ennek ellenére nem tartja be a szabályt, ezért jeleztem neki, hogy fel fogom jelenteni. Megtettem. A válasz a hatóságtól: a szemetelés nem rendőrségi ügy. Felteszem a kérdést: a tiltott helyen való dohányzás sem szabálysértés? A tanulság: addig rend soha sem lesz, amíg a hatóságok sem tesznek semmit a szabályok betartatása érdekében. Mindezt csak tetézi, ha az azért felelős, és fizetett személy is áthágja az előírásokat.

Kovács