Tánc, zene, ritmus. Dübörögni fog a Hertelendi Termálfürdő és Szaunapark a legjobb zenétől, hiszen elérkezett az ideje a tizenegyedik Hertelendi Fürdőfesztiválnak. És nem is akárhogyan dobják fel az amúgy is fantasztikus hangulatot augusztus 11. és 13. között a fürdőben.

Igazi bulis zene garantálja a szórakozást

A fesztivál első napján fellép a The Connector zenekar, akik délután 6 órától szolgáltatják a talp, vagyis inkább a fürdőzésalávalót. A több mint huszonöt éves múlttal és rutinnal rendelkező zenekar nem most először csap hatalmas bulit Magyarhertelenden. Olyan széleskörű a repertoárjuk, hogy minden fürdőző megtalálja azt, amire a leginkább csobbanna. A formáció a teljesség igénye nélkül játszik popot, rockot, mulatóst, örökzöld és mai slágereket és műsorukat előszeretettel fűszerezik meg horvát, szerb, német és angol dallamokkal. Ilyen felhozatallal garantált a vizes buli.

Teljesítik zenei kívánságunkat és még tűzijáték is lesz

Egyszerűen lehetetlen, hogy a fesztivál második napját kihagyjuk, hiszen már délelőtt 11 órától DJ Simi és DJ Öcsi forgatja a pult mögött a korongokat és teljesíti a zenei kívánságokat. Majd délután 3 órától nem akárki fogja lenyűgözni a közönséget, mint Kamarás Iván, a Jászai Mari-díjas magyar színész, akinek édesanyja a mindenki által jól ismert Uhrik Teodóra Kossuth-díjas színművész. A fiatal művészt már kicsi kora óta elvarázsolja a színház világa, minket pedig nem egyszer elvarázsolt már színpadi vagy éppen filmes szerepeivel. És tudjuk, hogy a hangja is nagyszerű, amelyet a Hertelendi Fürdőfesztiválon is meg fog mutatni. De ezzel még nincs vége, hiszen délután fél 5-től latin zenére rázhatják a fürdőzők a csípőt az Unicumbia Light jóvoltából, majd a Pécsi Fordan Tánciskola modern táncok előadását élvezhetik a csobbanók, hogy aztán este 9 órakor átadják magukat a látványos vízi tűzijátéknak. És hogyan is záródhatna a nap, ha nem egy Vízi Discoval egészen este fél 11-ig?

A swing életérzés költözik a fürdőbe

És ez még nem a fesztivál vége, hiszen hátra van még egy nap, méghozzá augusztus 13-a, ami szintén egy zenés kívánságműsorral kezdődik délelőtt 11 órakor DJ Simivel és DJ Öcsivel, majd délután egy órakor következik egy kis Aquafitness, hogy a testmozgás se maradjon ki a csobbanók napjából. A lemozgásban pedig a Swing Ladies nevet viselő együttes fog segíteni, akik által minden fürdőző megtapasztalhatja az igazi swing életérzést. A formáció három gyönyörű és zenét szerető hölgyből áll, akiknek zene iránti szerelmük örök. Repertoárjukat a 20-as, 30-as és 40-es évek Amerikájának meghatározó, a kor kedvelt műfajának számító swing nóták teszik ki. A tánc ezekre a dalokra garantált. És még két sztárvendég is érkezik a fesztivál zárónapjára, Csengeri Attila musicalénekes és Tunyogi Bernadett énekesnő, valamint a Pécsi Fordan Tánciskola fellépését is élvezhetik a fürdőzők.

Teljeskörű kikapcsolódás nyújtanak

És mindezen programok mellett élvezhetjük a Hertelendi Termálfürdő és Szaunapark egyéb szolgáltatásait, amelyek a csobbanást és a relaxálást biztosítják. Az utóbbi hangulatát a tizenkét medence szolgáltatja, amelyek között a kicsik és a nagyok is kedvükre válogathatnak. A legkisebbek csobbanhatnak a pancsolómedencében, amihez még egy mini csúszda is tartozik, ami még inkább garantálja a felhőtlen jókedvet. De van egy élmény medence is, ami négy nyakzuhannyal van felszerelve, míg a sodró medence kancsós vízsugarakkal és sodró elemmel garantál kellemes, nyugodt időtöltést.

A Hertelendi Termálfürdőben az is igazán jó, hogy csodás külső fürdőrésszel is rendelkezik, aminek igen nagy vonzereje, hogy árnyékos erdei részen fekszik, ahol szintén, gyermekek és felnőttek is megtalálják a kedvükre való medencét. A legkisebbek élvezhetik a pancsolót, valamint a vízivárat és a gyermekmedencét is. A nyugodt, kellemes időtöltést a felnőtteknek pedig egy két sávos úszómedence, a pergolás, valamin a fokozatosan mélyülő ülőmedence is biztosítja, de a teljes nyugalom megéléséért érdemes kipróbálniuk a termálkertet, ami a strandterületén egy különálló létesítmény, elhúzható tetővel, vizes blokkal és pihenő ágyakkal.

Szaunázással a teljes nyugalomért

És nem szabad elfeledkeznünk a szaunázási lehetőségekről sem, hiszen van a fürdőnek egy Szaunaparkja is, amely olyan teljeskörűen van ki építve, hogy méltán kapta a létesítmény azt a jelzőt, hogy a magyar szaunakultúra bölcsője. Egy igazi nyugalmi zóna a park ezen része, amely 2011-ben nyitotta meg kapuit. Minden adott a fedett és a fedetlen testtel szaunázók számára is: két különálló részen –textiles és textilmentes oldal – élvezhetik ki a fürdő szolgáltatásait.

Mi vár még a látogatókra? Minden.

További relaxáló élményeket is nyújt a fürdő: fatüzeléses szauna, modern infra kabinok, tágas gőzkabin bőrápolásokkal, finn szaunák, aroma szauna, program szauna, pihenőszobák, parajdi sóbarlang, különböző hűtési lehetőségek, termálvizes kültéri medence. A szaunakert pedig maga a nyugalom tengere, amely a tökéletes kikapcsolódás érdekében biztosít friss levegőt, fürdőzését, relaxáló pihenést természetközeli környezetben, fürdőruhamentes napozási lehetőséget.

Ne feledkezzünk meg a többi hétvégéről sem

A XI. Hertelendi Fürdőfesztivál hétvégéje mellett még itt van augusztus első és utolsó előtti hétvégéje. Az előbbi időszakban, azaz augusztus 4. és 6. között is hangosan fog szólni a zene. Pénteken és szombaton a zenés esti fürdőzéshez és a grill partyhoz a talpalávalót DJ Simi és DJ Öcsi szolgáltatja a legjobb hazai és nemzetközi slágerek felhozatalával. Vasárnap pedig lesz egy kis csavard fel a szőnyeget, hiszen délután 3 órától a Gang Band Rock and Roll csap a húrokba.

És hogy mi vár ránk augusztus 18-án, 19-én és 20-án? Igazi programkavalkád. Augusztus 18-án délután 6 órakor érkezik a Tryo zenekar, hogy megtáncoltassanak minket, amit az elmaradhatatlan zenés esti fürdőzés követ. Másnap, azaz szombaton ismét tiszteletét teszi a fürdőben a The Connector zenekar, majd augusztus 20-án DJ Simi és DJ Öcsi érkeznek Magyarhertelendre, na meg Kéméndi Tamás harmónikaművész és zenekara, akiknek a rossz idő miatt, július 30-án elmaradt a fellépésük, de Szent István napján pótolják.

Nyitástól zárásig érdemes maradni

A termálfürdő hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap délelőtt 9 és délután 7 óra között, pénteken és szombaton délelőtt 9 és este 11 óra között várja a fürdőzőket.

A szaunapark hétfőn, szerdán és vasárnap déltől délután 6-ig, pénteken délután 2 órától este 10 óráig, szombaton pedig déltől este 10 óráig várja a szaunázókat. A csütörtök pedig az exkluzív estek napja.

A részletekért keresse fel a hertelendi-termal.hu oldalát.