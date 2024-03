Hirdetés 27 perce

Szakmunkás álláslehetőségek, amelyek Nagykanizsa álláskínálatában is gyakran felbukkannak

Gyakran hallhatjuk manapság, hogy mekkora szüksége van a munkaerőpiacnak a jól képzett szakmunkásokra. Ezen állítás Nagykanizsa vonatkozásában is megállja a helyét, ahol többek között a most bemutatásra kerülő szakmák képviselői is könnyedén megtalálhatják a számításaikat!

PR cikk PR cikk

Forrás: freepik.com

Karbantartó műszerész A karbantartó műszerészek előtt több elhelyezkedési lehetőség is adódhat Nagykanizsa ipari és gyártó vállalatainál. A pozíció megjelenésére egyebek mellett a NagykanizsaAllas.hu kínálatában is volt már példa, amely állásportál kifejezetten a nagykanizsai és környékbeli álláspiaccal foglalkozik: https://nagykanizsaallas.hu/allasok/szakmunka. A feladatok ezen munkakörök esetében meglehetősen sokrétűek, és egyúttal kifejezetten felelősségteljesek. Magában foglalva többek között a gépek és berendezések időszakszerű szervizelését és karbantartását, az esetlegesen felmerülő hibák elhárítását, valamint szükség esetén az alkatrészcserék elvégzését. A karbantartó műszerészek továbbá kalibrálják és telepítik az újonnan alkalmazásra kerülő gépeket, illetve gondoskodnak azok biztonságos és folyamatos működéséről. Munkájukról részletes dokumentációkat vezetnek, benne rögzítve az elvégzett karbantartási műveleteket, javításokat és cseréket. Egy ilyen pozíció betöltéséhez természetesen műszaki jellegű szakmunkás képesítésre van szükség, ami lehet például elektronikai műszerész, elektronikai technikus vagy akár villanyszerelői végzettség is. Autószerelő Az autószerelők ugyancsak olyan szakma képviselői, akik könnyedén megtalálhatják a számításaikat Nagykanizsán. A város autószerelő műhelyei, szervizei vagy akár kereskedései ugyanis gyakran keresnek a területen jártas szakembereket, akár az említett nagykanizsai portál felületén keresztül is.

Az ellátandó feladatok valamennyi esetben a tipikus autószerelői teendőket foglalják magukban. Ebbe egyebek mellett beleértendő a gépjárművek hibadiagnosztikája, a javítási feladatok és alkatrészcserék elvégzése, továbbá a műszaki vizsgára történő felkészítés is. A feladatlistának emellett részét képezheti a műszeres futómű beállítás és diagnosztika, illetve a gumiszerelés úgyszintén. A szakirányú autószerelői végzettség ezen állások esetében alapvető elvárás, ahogy a B kategóriás jogosítvány megléte is. Emellett a különböző területeken, például a gumiszerelésben, futómű beállításban, autóvillamossági javításban vagy akár lakatos szakterületen szerzett tapasztalat külön előnyt jelenthet a jelentkezések elbírálása során. Gépkezelő A gépkezelői pozíciók rendkívül változatosak: sok közülük csupán betanított munkavégzést takar, míg más ilyen típusú munkakörök szakmailag képzett munkavállalókat igényelnek. Utóbbira jó példát jelentenek a CNC gépkezelői vagy a hegesztőgép kezelői állások, ahol általános elvárás a releváns képesítés és a szakmai ismeretek megléte. A feladatok a szakma változatosságából adódóan számos eltérést mutathatnak, ugyanakkor jellegét tekintve olyan tevékenységeket foglalnak magukban, mint például a gépek beállítása és rendeltetésszerű működtetése, a gyártási folyamatok felügyelete, a minőségellenőrzés, illetve a biztonsági előírások fokozott követése. Nem utolsósorban pedig a gépkezelőknek dokumentációs kötelességeik is adódhatnak, amelyekben rögzítik többek között a gépek beállításait, a termelési adatokat, valamint az esetlegesen felmerülő hibákat.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!