Ezüstérmes lett a Lidércek csapata

Két csapat is szerepelt Baranyából az országos női strandfoci-bajnokságon, amelynek utolsó fordulóit Balatonlellén rendezték meg.

Az ottani homokos strandon 12 együttes focizott, köztük a Lidércek és a Harkány is. Előbbi a PMFC U19-es lány gárdájára épült és volt benne három játékos az MLE-ből is, 12-en alkották a keretet. A Lidércek végül is második lett, míg a harkányiak a hetedik helyet szerezték meg.

– Négy plusz egy fős csapatok játszottak, a mezőnyben NB I-es gárdák is voltak. Ezért is értékes a második helyünk – nyilatkozta Győrki Ákos, a Lidércek edzője. – Mi adtuk a gólkirálynőt is, Szabó Bernadett összesen 11-szer talált be az ellenfelek kapujába.

A végeredmény: 1. Kelen SC, 2. Lidércek, 3. FC Ajka, 4. Üllés SE – Pizzamonster, 5. Kalafa, 6. Balatonfüred, 7. Harkány, 8. Sopron SC, 9. Csepel UP SE, 10. UFC Gyömrő, 11. Complexpress – Metis NFC II, 12. Nagymágocs.

Különdíjasok. Legjobb kapus: Erős Evelin (Kelen). Gólkirálynő: Szabó Bernadett (Lidércek) 11 találat. Legjobb játékos: Ács Krisztina (Kelen). Legjobb játékvezető: Németh Dóra.