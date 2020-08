Nem fűti a revans vágya a Pécset a Szentlőrinc ellen

Különleges találkozóval folytatódik az NB II.-es férfilabdarúgó-bajnokság, hiszen a sorozatban először csap össze egymással a PMFC és a Szentlőrinc. A találkozó előbbi otthonában vasárnap 19.00-kor kezdődik.

Először találkozik azt követően a PMFC és a Szentlőrinc csapata, hogy még az NB III. előző szezonjának közepén utóbbi otthonában összecsaptak. Akkor a lőrinciek örülhettek a meccs végén, a visszavágás lehetőségét pedig a koronavírus-járvány elvette a Pécstől.

– Egyértelműen kijelenthetem, nincs bennünk revansvágy. Minden egyes mérkőzésre ugyanúgy készülünk! Minden ellenfélből próbálunk maximálisan felkészülni, megadni nekik a tiszteletet. Ez nem ellenfélfüggő. Számunkra minden egyes mérkőzés presztízs. Fiatal játékosaim vannak, új bajnokságban játszunk, próbálunk a magunk dolgával foglalkozni, és abból a legtöbbet kihozni – hangsúlyozta Vas László, a PMFC vezetőedzője.

A pécsi csapat hazai meccseire szinte minden fordulóban a legtöbb szurkoló érkezett eddig. Ez a mostani derbin is a különbséget jelentheti.

– Nagyon fontos lenne a türelem a szurkolóink részéről, és ugyanúgy a segítségük is. Nagyon jólesik a játékosainknak a buzdításuk, hogy mellettünk vannak. Sok esetben átsegítenek minket a holtponton – jelentette ki Vas. – Nem véletlen, hogy minden hétvégén ennyien vannak a meccseinken. A pécsi szurkolók mindig is ott álltak a pécsi futball mögött. Ki voltak éhezve a jó eredményekre, a gólokra. Mi ezzel tisztában vagyunk, és ezt tiszteletben tartva, próbáljuk a tőlünk telhető legtöbbet megtenni.

Marián Sluka, a Szentlőrinc vezetőedzője első baranyai rangadójára készül csapatával.

– Azt hallottam, hogy az NB III.-ban is mindig jó hangulatú mérkőzéseket játszott a két csapat. Ezt videón is láttam. Az biztos, hogy pörgős, agresszív, jó iramú mérkőzés várható. Erre a találkozóra a csapatomat nem kell külön motiválni, mindenkit maga a mérkőzés ösztönöz. Nagy lehetőség ez a játékosok számára. A Pécsnek már nem újdonság, hogy sok néző előtt játszik, a nálunk lévő srácok közül viszont még sokan nem tapasztalhatták meg, milyen érzés egy ilyen szép tábor előtt játszani. A fiúk már alig várják, hogy kifuthassanak ennyi ember elé a stadionban, és egy jó meccset játszhassanak a kiváló Pécs ellen – árulta el a Lőrinc mestere, aki a Kaposvár elleni sikert követően készítheti fel csapatát. – Azt mondtam már az ajkai vereség után, hogy kiismertem a csapatom, tisztában vagyok azzal, mire képes. Ami Ajkán nem volt meg, azt a Kaposvár ellen beletette mindenki a meccsbe. A találkozó után is mondtam a srácoknak, ilyen teljesítményre van szükség a továbbiakban is. Ha ezt a koncentrált, szervezett csapatjátékot tudjuk hozni, akkor megint van esélyünk a pontszerzésre.

Merkantil Bank Liga NB II.

1. DVSC 6 4 1 1 11-2 13

2. Szolnok 6 4 1 1 7-5 13

3. Ajka 6 4 0 2 14-4 12

4. Gyirmót 6 4 0 2 10-6 12

5. Szombathely 6 3 2 1 12-6 11

6. Dorog 6 3 2 1 7-7 11

7. Nyíregyháza 6 3 1 2 5-3 10

8. Békéscsaba 6 2 4 0 7-5 10

9. Budaörs 6 3 0 3 9-8 9

10. Vasas 6 2 3 1 12-9 9

11. PMFC 6 2 3 1 7-4 9

12. Siófok 6 2 1 3 10-15 7

13. Szentlőrinc 6 2 1 3 7-12 7

14. Kazincbarcika 6 1 3 2 6-7 6

15. Győr 6 1 3 2 6-8 6

16. Soroksár 6 1 2 3 3-6 5

17. Kaposvár 6 0 4 2 7-10 4

18. DEAC 6 1 0 5 4-10 3

19. Csákvár 6 0 3 3 4-13 3

20. Szeged-Csanád 6 0 2 4 3-11 2