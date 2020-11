Pont akkor jött a halasztás, amikor formába lendültek

A PVSK tegnapi edzésén úgy tűnt, kiváló formában van Dragasevics Veljko, aki nem hagyja, hogy a mérkőzés halasztások kizökkentsék most a ritmusból. Ezt pedig ő is megerősítette.

– Jól érzem magam. Én voltam koronavírus-pozitív is a szezon elején, de mostanra nem érzek semmit. Mondjuk tünetmentes voltam, de a 10 napos kihagyás után nem könnyű visszarázódni. Szerintem csapatként szerencsénk volt ezzel, hogy korán volt nálunk a karantén időszak. Jó formában vagyok – jelentette ki az épp egy sor tripla be­zúdítása után nyilatkozó Dragasevics, aki hozzátette nevetve, meccsen is jó lenne ilyen hatékonyan dobni.

A tavaly idény végéhez képest, viszont mintha valamivel kisebb szerep jutna a fiatal kosárlabdázónak. Ő viszont céltudatosan megharcol a stabil helyért.

– Dragan érkezését követően kaptam lehetőséget az NB I/A-ban. Ő látott bennem olyan potenciált, ami miatt játékperceket kaptam. Idén viszont az U23-as szabály erre is hatással van. Pont kiöregedtem belőle, és számomra sajnos, nekik szerencsére, az első félidőben a fiatalabbaknak játszania kell, így az edző kevesebb percet tud a többi játékosnak adni. A második fél­időben viszont játszani szoktam, és remélem egyre több perc jut majd nekem – fejtette ki. – Ki kell harcolni a pályán töltött időt, jó és nagy a konkurencia a posztomon.

– Nem örültünk neki, hogy nincs mérkőzésünk. Négy találkozó után pont elkezdtünk meccsformába jönni, de muszáj volt halasztani, mert Rujákot behívták a válogatottba, és nélküle ez a csapat nem ugyanaz. Ő a legfontosabb játékosunk posztjából kifolyólag is – tette hozzá. – András megérdemli, hogy ott legyen. Nagyon jól szerepelt a meccseken, vezér volt és már régóta kerettag.

Jó lesz a folytatás

A PVSK eddigi négy meccséből hármat elvesztett, de azokat a Falco, az Alba és a DEAC ellen.

– Az első meccsen nem tudtuk, mit várhatunk, de csapatként nagyon jól játszottunk, mindenki élt a kapott percekkel. Lehet mondani, hogy utána gödörbe kerültünk, de három bajnokesélyessel mérkőztünk. Az Albával szemben így is csak egy ponttal kaptunk ki, a Debrecennel is két perccel a vége előtt egálban voltunk. Jól szerepeltünk ellenük, és ebből tudunk meríteni a közép- és alsóházbeli csapatok ellen – részletezte Dragasevics, majd a keddi ellenfélre is kitért. – Az biztos, hogy a Sopronnak nagyon jó edzője, és öt légiósa van. Köztük több olyan, aki megfordult már Magyarországon. Thompson és Boriszov is rutinos, jó játékos. Tőlük fog függeni, hogy milyenek lesznek. Mi keményen készülünk. Nem tudjuk, hogy Ruji itt lesz-e vagy sem, de ez a hozzáálláson nem változtat. Nyerni akarunk! Végül azt is hozzátette a tehetség, élvezi a játékot.

Az edzésen már Krivasevics Markó is rótta a hosszokat, így kedden már ő is pályán lehet.