Rögtön bajnok lett a PVSK csapatában Iványi Dalma

Második bajnoki címét nyerte az 1994/95-ös idényben a PVSK-Dália női kosárlabdacsapata, de talán az aranynál is jobban megmaradt a rajongók emlékezetében, hogy akkor kezdte bontogatni szárnyait a „Rátgéber-egyetemen” Iványi Dalma.

Még nem is sejthette a PVSK vezetése, hogy 1994 nyarán milyen fontos aláírást sikerült megszereznie. Ugyanis ekkor érkezett a vasutasokhoz a junior-válogatott 18 éves csapatkapitánya, Iványi Dalma. A fiatal irányító már akkor is rutinosnak számított, hiszen 4 évvel korábban már bemutatkozhatott az élvonalban Kecskeméten. Azonban mielőtt a magyar sport halhatatlan alakjává vált volna, leginkább Horváth Judit cseréjeként számolt vele Rátgéber László. Igaz, akkor sem kellett sok neki, hogy megcsillogtassa erényeit, és a pécsi szívekbe lopja magát szenvedélyével.

Az idényt fantasztikusan kezdte a csapat, mind a bajnokságban, mind a Ronchetti Kupában halmozta a győzelmeket. November másodikán pedig a Rib Coop Szófia ellen védekezett olyan kiválóan Iványi az ellenfél egyik sztárja, Ruszevá ellen, hogy a pécsi vezetőedző a meccs végén kijelentette: „bemutatta, hogy a magyar kosárlabda új hullámának egyik vezéregyénisége lesz”.

Bár a nemzetközi porondról a legjobb tizenhat között búcsúztak a pécsi lányok, a bajnokságban szinte megállíthatatlanok maradtak, 20 győzelemmel és 2 vereséggel zárták az alapszakaszt. Majd egészen a döntőig meneteltek, ahol a BSE-vel futottak össze a fináléban. Az idény utolsó találkozóján Iványi lépett elő, és vált nyerő emberré a maga 22 pontjával, így két év szünet után ismét bajnok lett a PVSK, és megalapozta az aranykorszakot.

Az első siker mindig különleges marad Iványinak, sokat tanult Horváth Judittól

– Egy következő lépés volt a pályafutásomban az átigazolás. Nagy várakozással néztem a szezon elébe, de volt bennem egy egészséges drukk és félsz is, hogy bajnokesélyes csapathoz jövök még messzebb a szüleimtől. Hamar beilleszkedtem, nagyon jó volt a csapat és a csapatszellem. Voltak hál’ isten korombeliek is a keretben. Az is jó volt, hogy javarészt a padról szálltam be. Tudtam, hogy Horváth Judit mögött leszek csereirányító. Tőle sokat tanultam, nem csak a kosárlabdáról. Kellett egy kis idő, hogy Laci stílusát megszokjam, még úgyis, hogy Kecskeméten is kiabálós edzőim voltak – elevenítette fel Iványi Dalma. – Nagyon jó volt az egész szezon, ahogy lépegettünk előre. Megragadtam a lehetőséget, amikor megsérült Donkó Orsi, és előrébb léptem a sorban. Ezért jutott a végén egyre több szerep nekem. Plusz pozitívum, hogy meg tudtam állni rögtön a helyemet. Az első siker pedig mindig nagyon különleges. Bár azt mondtam, bajnokesélyes csapat volt a Pécs, nem a miénk volt a legerősebb keret. De a pécsi szív, az egymásért harcolás már az első évemben megvolt.