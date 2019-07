Az utóbbi években megszokotthoz képest nagyobb a mozgás a Sport36-Komló férfi kézilabdacsapatának keretében: jó néhányan távoztak, hatan pedig érkeztek a kék-fehérekhez. A vezetőedző, Kilvinger Bálint szerint rájuk fért a vérfrissítés.

Vége a nyári pihenőnek a Sport36-Komló NB I.-es férfi kézilabdacsapatánál, ma délután megkezdik a felkészülést a kék-fehérek. A bevált menetrenden nem változtat a vezetőedző, Kilvinger Bálint, ennek megfelelően felmérésekkel indítanak, amelyeken kiderül, hogy milyen állapotban vannak a játékosok, aztán szerdától belevágnak a kemény melóba. Az biztos, hogy senki sem nulláról indul, az utóbbi három hétre ugyanis mindenki egyénre szabott edzésprogramot kapott, vagyis ebben az időszakban már senki sem lógathatta a lábát.

A következő néhány nap egyben az ismerkedésről is szól majd, elvégre elég nagy volt a mozgás a keretben a nyári szünet alatt, többen is távoztak, a helyükre pedig új játékosok érkeztek. A komlói csapat jelenleg három kapusból és tizenhat mezőnyjátékosból áll.

– Az utóbbi néhány évben általában csak egy-két érkezőt kellett beépíteni, ami stabilitást adott. Most sok új beszálló van, hatan érkeztek hozzánk, mellettük persze akadnak régiek is – fogalmazott Kilvinger Bálint vezetőedző. – Úgy érzem, ránk fért már a vérfrissítés, meg kellett ezt lépni. Új impulzusokat kapunk mi és a játékosok is, továbbá az érkezők személyében motivált fiatalok csatlakoznak hozzánk. A változásoknak köszönhetően jelentősen csökken a keret átlag­életkora, csak négyen lesznek harminc felettiek, ellenben sok a huszonöt év alatti.

Az előző szezon végén a Vecsés és a Cegléd búcsúzott az élvonaltól, a második vonalból pedig a Vác és az Orosháza lépett fel. Érdekesség, hogy utóbbi csapatnál Ratko Djurkovicsot nevezték ki vezetőedzőnek, aki néhány éve még a Komlót irányította – legutóbb Katarban, az Al Rayyannál dolgozott a monte­negrói szakember.