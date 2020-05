„Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.” Az idézet nem sokkal csütörtök éjfél előtt jelent meg a Magyar Közlönyben, azaz kimondható, hogy Magyarországon újra elindulhat a sportélet.

Kimondani viszont könnyebb, mint megvalósítani. Egyrészt, ami a versenysportot illeti, a legtöbb esetben nincs mit folytatni. Kézilabdában és kosárlabdában már eredményhirdetés nélkül lezárták a szövetségek az idényt, április elején befejezettnek nyilvánították a röplabdabajnokságot is, az úgynevezett látványsportok közül a vízilabdázók és a futballisták lehetnek érdekeltek a folytatásban. Előbbiben a május 11-ei elnökségi ülésen születhet erről döntés, a futballban pedig a lényeget tekintve már meg is született, hiszen Csányi Sándor elnök a múlt heti közgyűlésen kimondta: a zöld lámpa felvillanása, azaz az edzések megkezdése után húsz nappal az első szerdán vagy szombaton ismét lehet majd meccseket játszani. Igaz, egyelőre a férfi és a női NB I-ről beszélt, ám elméleti akadálya nincs a folytatásnak az alacsonyabb osztályban sem, gyakorlati azonban annál inkább. A szövetségnek vállalnia kell a szigorú teszteléseket, amelyek költségesek, és kérdés, az MLSZ képes lenne-e ezt kézben tartani és fizetni az élvonalnál jóval szélesebb körben is.

Ráadásul a folytatás rengeteg apró, ám fontos kérdést is felvet. Például:

mi van, ha az egyik csapatnál valakiről kiderül, megfertőzte a koronavírus?

A csapattársai és a legutóbbi ellenfelének a tagjai is karanténba vonulnak, vagy csak azok, akik ütköztek vagy küzdöttek a labdáért vele? Mi lesz így a hátralévő meccsekkel? Ráadásul a mérkőzéseken nem csak futballisták vagy pólósok vesznek részt, hanem a szakmai stábok tagjai, a rendezők, a vezetők, orvosok, gyúrók, és így tovább. Glenn Murray, az angol Brighton csatára egy televíziós műsorban ironizálva érvelt a Premier League folytatása ellen azt firtatva, hogy a társadalmi távolságtartás miként oldható meg, mondjuk, egy szögletrúgás alkalmával, mert azt figyelembe véve a védője nem mehetne közelebb hozzá másfél méternél.

Aki a sportot szereti, az csak örülhet, hogy nálunk hétfőtől újra elindulhat a sportélet. Ám aki azt hiszi, sima, döccenőktől mentes úton indul el, az félő, nagyot fog csalódni – viszont szurkoljunk, hogy mégis neki legyen igaza.