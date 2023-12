Vannak, akik a betegségek megelőzésére helyezik a hangsúlyt, és a különféle vitaminokban, vagy természetes immunerősítőkben hisznek. Valójában ők is jó úton járnak, hiszen ha a szervezetünk elég erős, akkor könnyedén legyűri a betegségeket. Mindenkinél vannak jól bevált „receptek”, hogy mivel tudja magát erősíteni, vagy gyógyítani, kikúrálni.

Szerencsére nagyon sokféle természetes immunerősítő is van, a gyömbértől a homoktövisen át a hagymateáig bármit kipróbálhatunk, ha nem akarunk pirulát bevenni. Ha valakit mégis a gyógyszerreklámok fogtak meg, és valamelyik „csodaszert” választja, akkor azt azért mindenképpen mondja a háziorvosának is, hiszen mint azt az általunk megkérdezett szakembertől tudjuk, ezek akár befolyásolhatják is az orvos által felírt készítmények hatékonyságát.