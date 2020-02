Bejárják Baranya legszebb tájait, elkészült a programterv

Szinte minden hétvégén szervez nyílt túrát a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, amely 18 tagszervezet munkáját fogja össze. Éves küldöttgyűlésük a hétvégén volt, ahol meghatározták az idei programtervüket is.

Változatos túrákkal készül idén is a Baranya Megyei Természetjáró Szövetség a természetjáróknak, többek között az erről szóló programtervet is elfogadták a nemrégiben tartott küldöttgyűlésen. Szinte minden hétvégére jut kirándulás, amit a szövetség vagy annak egyik tagszervezete szervez.

Ahogy Tóth Klára, az egyesület elnöke elmondta, a különböző nehézségű nyílt túrákra minden természetkedvelőt várnak. Vannak tematikus útvonalak, amelyek a baranyai várakat, forrásokat vagy éppen kulcsosházakat érintik. Több teljesítménytúrát is szervez idén a szövetség, az első, a Tenkes teljesítménytúra április 4-én lesz. A hat és a negyven kilométeres táv között hatféle útvonal között lehet választani, amiket megadott szintidő alatt kell teljesíteni Túronyból vagy Máriagyűdről indulva. Hasonló lesz a Mecsek teljesítménytúra is április 25-én Zobákpusztán, ott viszont akár ötven kilométert is megtehetnek a résztvevők. A júliusi teljesítménytúrán pedig a vándortáborozók nyomába eredhetünk harminc vagy tizenöt kilométeren.

Idén is számos emléktúrát szervez a baranyai egyesület, amelynek köszönhetően márciusban például Csokonay Sándor, augusztusban Jegenyés János, novemberben Skóciai Szent Margit és Rockenbauer Pál nyomában járhatunk. Nyáron igazán különleges élményben lehet részünk, az éjszaki erdőt fedezhetjük fel képzett túravezetők segítségével. A Szent István éjszakai túra június 20-án indul Zobákpusztáról, június 26-án pedig a szentjánosbogarak után kutathatunk a pécsi Tettye térről indulva. Az igazi természetjárók pedig egy kirándulással zárhatják az évet, hiszen december 31-én Árpád-tetőről indul a hagyományos „Koccintó túra”, az új évet pedig a Jakab-hegyen köszöntik. Jó tudni, hogy a túrák időpontja, hossza az időjárási körülményektől függően változhat. Indulás előtt ezért érdemes a szervezet honlapjáról tájékozódni, ahol mindig megtalálhatók az aktuális információk.

A küldöttgyűlésen persze nemcsak a programtervet fogadták el, hanem a hagyományoknak megfelelően különböző elismeréseket is átadtak. A szövetség által alapított legmagasabb kitüntetésben, az Aranybakancs-díjban idén Pál Krisztina és Szilasi Tamás részesült. Emellett közgyűlési elismerést kapott Braun Andrea, Háber Tamás, Kovács István, Müller Éva, Nyújtó Teréz, Sashalmi Lajos, Sashalmi Lajosné és Szőke Zoltán.

Karbantartanak

A szövetség tagszervezeteinek tulajdonában áll több kulcsosház is, mint például a majláthpusztai, a Fekete kúti és a Kardos úti. Ezeket folyamatosan karbantartják, újítják. Emellett a turistautak jelzéseit is újrafestik, ez a munka azonban időjárásfüggő, csak a tavasztól őszig tartó időszakban van rá lehetőség.