A vírus szabályozza a pécsi vendégforgalmat

Komoly hatással volt a koronavírus-járvány a turizmusra, és még ha a nyár jó eredményeket is produkált, a csaknem három hónapos leállást ez sem tudja ellensúlyozni. Az elmúlt hetekben a megyeszékhely pezsgett, rengeteg turista fényképezkedett a látványosságoknál, a belvárost körbejáró kisvonat szinte mindig tele volt.

A turizmus felfutását a Központi Statisztikai Hivatal adatai is alátámasztják, amelyek szerint idén júliusban több mint 33 ezer vendég fordult meg a baranyai szálláshelyeken. 2019-ben, ugyanebben a hónapban ez a szám 35 ezer körül alakult. Az élénk nyári forgalom a Zsolnay Örökségkezelő (ZSÖK) látnivalóinál is megmutatkozott.

– Kiállításaink június 19-én nyithattak újra a három hónapos zárvatartás után – tudtuk meg Vágvölgyi Rékától, a ZSÖK világörökségi és turisztikai vezetőjétől. – Ezután jól indult a szezon, június végén és júliusban is sok látogató volt, ami augusztusig fokozódott. A külföldi vendégek száma – érthető módon – jelentősen visszaesett, de őket valamennyire pótolták a belföldiek.

Leginkább egyéni látogatók voltak, családok keresték fel a Zsolnay Negyedet és a világörökségi helyszíneket, csoportok kevésbé szerveződtek – a nyárra egyébként is ez a trend jellemző. Jelenleg úgy látszik, óvatosak az emberek. Ahogy Vágvölgyi Réka fogalmazott, az iskolákból vannak érdeklődők és foglalások, de arra is van példa, hogy inkább lemondják a látogatást. Amennyiben tehát csak a nyarat nézzük, elmondható, hogy jó időszak volt, de természetesen az egész éves forgalom már sokkal vegyesebb képet mutat.

Nem merjük előre tervezni az utazást

Az egyik szállásfoglaló portál, a Szállás.hu adatai szerint az ősz is élénk lehet, hiszen a szeptemberi foglalások 21, az októberiek pedig 14 százalékkal magasabbak az előző évinél. Novemberre ez nem mondható el, ott elmaradnak az adatok a tavalyihoz képest, és ez is az mutatja, hogy nem merünk most előre tervezni, inkább a közelebb eső időpontokra foglalunk. Ahogy a portál közleményében olvasható, az utolsó pillanatos utazások is gyakoriak. A legkeresettebb úti célok között most is fürdővárosok szerepelnek.