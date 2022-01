Egy éven belül már másodszor vált vezetőedzőt a Vasút, a nyáron Kósa Sándor helyett kinevezett Tóth Mátétól most Mink Olivér veszi át a stafétabotot. Azonban Tóth is marad, pályaedzőként folytatja a csapatnál.

Az együttes január 6-án már az új trénerrel kezdte meg a felkészülést. Mink korábban a csapat játékosa, sőt, edzője is volt, így egyáltalán nem ismeretlen közegbe csöppent bele. De a legtöbb baranyai futballkedvelő a 2011/2012-es szezon során ismerhette meg, amikor az élvonalban szereplő PMFC asszisztensedzőjeként dolgozott, majd Mészáros Ferenc leváltása után a piros-feketék vezetőedzője lett. Legutóbb az NB III.-as Ceglédet irányította, de már minden erejével régi-új együttesére koncentrál.

– A jelenlegi pozícióból természetesen el kell mozdulni az élcsoport irányába, de felelőtlenség lenne konkrét végső helyezést meghatározni – nyilatkozta a PVSK honlapján Mink Olivér. – Itt a jövő a fontos, ősztől az a célunk, hogy minél hamarabb a magasabb osztályba kerüljünk.

Mink azt is elárulta, hogy a stáb alakulóban van, de az biztos, hogy Tóth Máté mellett továbbra is számít Pogasics Krisztián kapusedző munkájára. Az új vezetőedző kiemelte azt is, hogy a keret megerősítésére is szükség lesz ahhoz, hogy előrébb lépjen a csapat.



