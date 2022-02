A vírusjárvány miatt kevesebb résztvevőt várnak a megszokottnál, de még így is 20 ország képviselői lépnek a szorítóba. A versenyt február 7. és 13. között bonyolítják le, férfiak és nők is indulnak összesen 25 súlycsoportban. Ez körülbelül 200 öklözőt jelent, a többi között Angliából, Franciaországból és Ukrajnából, márpedig ezek sportági nagyhatalomnak számítanak. Persze nevezett a magyar élmezőny is, amely a hazánkban edzőtáborozó brazil válogatottal közösen készült fel Győrben a Bocskaira.

A szervezők sajtótájékoztatón bejelentették, hogy összesen 100 ezer dollárt kapnak majd az érmesek, az IBA ennyit fizet ki nekik. A World Boxing Tour elnevezésű versenysorozaton a legmagasabb kategóriában (arany) három-négy torna lesz, majd a világranglista alapján egy impozáns gálát hoznak össze Las Vegasban, Monte Carlóban vagy Dubaiban. A debreceni sportesemény ezüst fokozatú, a minősítést a korábbi rendezések, a résztvevők és a színvonal alapján adományozták. Tavaly a pandémia miatt nem lehettek nézők a tornán, de most már bemehetnek a sportcsarnokba, ám természetesen nekik (akárcsak a versenyzőknek, az edzőknek és a bíróknak) szigorú egészségügyi előírásokat kell betartaniuk.

A Bocskain a Baranya legeredményesebb szakosztályát működtető PVSK-ból ott lesz Alvics Gyula vezetőedző és a vasutasok egy versenyzője, az országos felnőtt női bajnok Hoffmann Réka.

– Nagyot lendít az új versenysorozat a sportágon, lökést adhat az ökölvívásnak, növelheti annak népszerűségét – mondta Alvics. – Sajnos Cservenka Róbert és Samu Ferenc koronavírusos lett, ezért nem mehetnek Debrecenbe, de legalább Réka ott lesz. Utóbbi a +81 kilósoknál száll ringbe, remélem, hogy dobogós helyen végez.

Ha már telefonon beszéltünk Alviccsal, rákérdeztünk arra, hogy Paku Lajos halála után mikor lesz új elnöke a Baranya Megyei Ökölvívó Szövetségnek. Elárulta, hogy még nem találták meg a posztra a megfelelő embert, azonban keresik. Úgy fogalmazott, hogy jó lenne február végéig meg is találni. Egy másik felvetésünkre, miszerint hány verseny lesz Baranyában ebben az esztendőben, ezt válaszolta: – A hagyományos Horváth Géza-emlékversenyt idén is őszre szeretnénk megszervezni, az előkészületek már megkezdődtek. De tervezzük a Baranya-kupát is, erre az év első felében kerülne sor.