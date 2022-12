Már napok óta tart az internetes szavazás 2022 legjobb sportolóira, amire a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) tagjai 65. alkalommal voksolhatnak. Az MSÚSZ elnöke, Szöllősi György ismertette a listákat, miszerint öt kategóriában tíz-tíz jelölt szerepel, a szavazás pedig december 30-ig tart. Ekkor jelentik majd be, hogy kategóriánként kik kerültek be az első háromba.

A kiváló teljesítményeknek köszönhetően több baranyai sportemberért is szoríthatunk. Az év fogyatékos női sportolója címre jelöltek között ott szerepel a PSN Zrt. pralimpikon úszója, Konkoly Zsófia, aki futószalagon szállította idén a szebbnél szebb eredményeket, de a szigetvári születésű paraúszó, Pap Bianka is esélyes a díjra. Ugyancsak ebben a kategóriában jelölt a PTE kiválósága, Szabó Alexandra, aki jelenleg is a Boccia Világbajnokságon sziporkázik, így nem is olyan meglepő, hogy a válogatott is szerepel a listán.

– Meglepett a jelölés, de nagyon örültem neki, mert tavaly volt szerencsém jelen lenni a gálán, és egy hatalmas élmény volt ennyi kiváló sportolóval és felkészítőkkel részt venni. Jó érzés, hogy újra a tízben lehetek. Nagyon nehéz ilyen fantasztikus eredmények között különbségeket tenni, talán nem is igazán lehet – nyilatkozta lapunknak Konkoly Zsófia.

Érdemes megemlíteni, hogy a pécsi születésű, ma pedig már az Euroliga-győztes Sopron csapatkapitánya, Fegyverneky Zsófia is esélyes az év női sportolója címre. Továbbá a hagyományos csapatsportágak kategóriájában szavazni lehet az FTC labdarúgócsapatára, ahol a pécsi Dibusz Dénes is brillírozik, de versenyben van a Győr női kézilabdacsapata, melynek tagja Schatzl Nadine, aki Mohácson kezdett el játszani.

A Magyar Sportújságírók Szövetsége 2023. január 9-én, hétfőn, új helyszínen, a budapesti Operaházban rendezi meg az M4 Sport-Az Év Sportolója Gála 2022 díjátadót.