Amint az lenni szokott, 2023-ban is a vb-sorozat rajtolt leghamarabb, a WRC-pilóták már két futamon (Monte-Carlo után Svédországban) is gyűjtögették a pontokat. És bár mifelénk az elmúlt napok igencsak tavasziasra sikeredtek, a magyar ralisok közül nagyon sokan még a romániai hidegben kezdenek: e hét végén rendezik ugyanis a körükben is népszerű kovásznai, most is havasnak-jegesnek ígérkező Winter-ralit.

Hazai pályákon viszont márciusig legföljebb tréningezhetnek: a szövetség (MNASZ) által nemrégiben közzétett idei ralinaptárban ugyanis a hatfutamosra tervezett ORB-sorozat nyitányaként a március 31-ei Székesfehérvár-ralit találjuk. Rögtön az érdekességként idén két hazai murvás verseny egyikeként – a másikra augusztus 4-én, Veszprémben készülhetnek autók-autósok.

A kettő között még a május 26-án rajtoló Salgó-, majd a június 22-ei Mecsek-ralival, hogy aztán a sort a további két aszfaltos verseny, a szeptember 8-ai Győr-rali-show, majd a pécsi melletti egyetlen nemzetközi (ERC)-futam, az október 7-ei nyíregyházi Rally Hungary zárja majd.

A nemzetközi porondon maradva: az FIA European Historic Rally Chamipionship (EHRC)-sorozat 2023-ban 9 futamot számlál, a pécsi éppen a sor közepére került. Az idény a spanyol Costa Braván kezdődik március 16-án, majd elénk az április 20-ai cseh Vltava-, a május 11-ei, ugyancsak spanyol Asturias- és a június 1-jei, svájci Chablais-ralik fértek még be.

A Mecsekből aztán a szomszédos Ausztriába (június 13., Weiz), majd Finnországba (augusztus 12., Lahti), az október 5-én még verőfényes Itáliába (Sanremo) indulnak tovább, hogy végül november 2-án az Akropoliszon dőljön el a pontvadászat.

A Mecsek-rali fontosságát jelzi a szövetség és a Pécs számára is, hogy az MNASZ frissen megválasztott elnöke, Szujó Zoltán egyik első útja a napokban Péterffy Attila polgármesterhez vezetett, természetesen elsősorban a futam egyeztetésére.