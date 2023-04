Esőt várnak a hétvégére, de mi inkább gólzáporra számítunk a megyei III. osztályú bajnokságban, ahol két csoportban olyan kiélezett a küzdelem, mintha nemrégiben kezdődött volna az idény.

A Csík-csoportban öt együttes is visszalépett a szezon közben, így már csak a hétvégi kör van vissza a 2022/23-as bajnokságból. Ezzel tehát nem lenne meglepő, ha a Misinai Sasok gólparádéval zárná nagy menetelését a Nagydobsza vendégeként, akik kilenc meccs alatt egyetlen pontot sem szerzett.

Mindeközben a Csík-csoportban a bajnokaspiráns Hosszúhetény a Hidas otthonában lép pályára, ráadásul mivel az éllovas nem lesz érdekelt a hétvégén, így már pontszerzéssel is élre ugrana a hosszúhetényi brigád.

A Dárdaiban is besűrűsödött az élboly, tehát egy rövidzárlat is véget vethet a bajnoki álmoknak. Mindenesetre nehéz elképzelni, hogy most rondít bele pazar sorozatába a két nagy esélyes, ugyanis a Sátorhely a kilencedik helyen tanyázó Borjádot fogadja, míg a Szajk a sereghajtóhoz látogat.

Czibulka-csoport (13 csapat), 21. forduló

Április 15., szombat, 16.00

Bogád–Orfű, Gyód–Kökény

Április 16., vasárnap, 16.00

Újpetre–Sásd, Hidas–Hosszúhetény, Szalánta–Szászvár, Bányász–PTE PEAC III.

Élcsoport: 1. Egerág 41 pont, 2. Hosszúhetény 41, 3. PTE PEAC III. 37.

Csík-csoport (8), 17. forduló

Április 16., vasárnap, 16.00

Nagydobsza–Misinai Sasok, Szigetvár–Vajszló, Baksa–Hobol

Élcsoport: 1. Misinai Sasok 28 pont, 2. Hobol 19, 3. Vajszló 18.

Dárdai-cs. (12), 18. forduló

Április 15., szombat, 16.00

Sátorhely–Borjád

Április 16., vasárnap, 16.00

Drávaszabolcs–Szajk, Báta–Magyarbóly, Görcsönydoboka–Palotabozsok, Babarc–Olasz, Geresdlak–Dunaszekcső

Élcsoport: 1. Sátorhely 42 pont, 2. Szajk 42, 3. Palotabozsok 37.