Péter József korábban megfordult Ausztriában is egy hatodosztályú, illetve egy negyedosztályú csapatban, ahol ugyancsak közönségkedvenc lett. Sőt, már akkor is foglalkoztatta az edzői pálya, így másodedzőként is tevékenykedett, na meg az utánpótlást is segítette.

Ahogy azt a Mohács labdarúgócsapatának vezetői a közösségi felületen jelezték, megújuló kerettel és stábbal készül majd a klub a 2023/24-as idényre, így biztosan várható még mozgás az együttes háza táján.

Tavaly július 7-én lettek nyilvánosak az NB III.-as csoportbeosztások, majd július 08-án történt meg a sorsolás. Ezekre az időpontokra lehet számítani idén is.