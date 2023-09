Három együttes még mindig hibátlan az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei II.-es bajnokságban, így a Véménd, a Kétújfalu és a Szederkény legyűrése egyre nagyobb kihívást jelent az ellenfelek számára.

A listavezető véméndi alakulat négy bajnokit tudhat maga mögött, ráadásul igencsak nagy meglepetés lenne, ha épp a hétvégén szakadna meg ez a brutális széria, ugyanis a sereghajtó Somberek otthonában kell helytállni. A Kétújfalura nehezebb feladat vár, sőt, kijelenthetjük, hogy a forduló legjobban várt meccsén szerepelhet a klub. A PTE-PEAC III. otthonában bizonyíthat a bajnokaspiráns, márpedig a pécsi klub ott tanyázik a harmadik helyen, ugyanúgy veretlen sorozatot tudhat magáénak, hazai terepen pedig még csak nem is kapitulált.

A Szederkény rápihenhetett erre a hétvégi fordulóra, de a sorsolás nem volt túl kegyes, ugyanis Szigeti Endre legénysége a tavalyi ezüstérmes ellen gyarapíthatja pontjait. Igaz, a Himesháza kissé beragadt az idei rajtnál, így három bajnoki alatt mindössze három egységet gyűjtött. Azonban ha Novák Balázs Mihály egyszer megtalálja a góllövő cipőjét, akkor vélhetően futószalagon jönnek majd a fényesebbnél fényesebb eredmények.

Sokak kíváncsiak arra, hogy a címvédő Ócsárd miképp eszmél a legutóbbi vereség után, ráadásul a tavaly még egy osztállyal feljebb szereplő Sellye ellen is mindent be kell majd vetni a pontszerzés érdekében. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Sütő László alakulata a Beremend ellen is nagyon jól játszott, de Fortuna elkerülte a csapatot.

Mindenesetre azt gyakorlatilag lehetetlen megjósolni, hogy a hétvégi kör végére ki lép majd fel a tabella harmadik fokára.

Vármegyei II., 5. forduló

Szeptember 23., szombat, 14.00

PTE-PEAC III.–Kétújfalu.

Szeptember 24., vasárnap, 13.30

Kaitz Agro Somberek SK–Véménd KSE.

Szeptember 24., vasárnap, 16.00

Gyógyfürdő Harkány–DDC Focivilág Beremend, K. Ócsárd SE–Sellye VSK, Közműépker Lánycsók SE–Sport36 Komlói Bányász II., Szajki SE–Boda-Diana SE, Himesháza KSE–Szederkényi SE.

Vármegyei II.