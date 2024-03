Egy ötnapos nemzetközi tájékozódási futó fesztiválon vett részt Cipruson a PVSK sportolója, Pavlovics Gábor, aki az M55-ös kategória összetettjének legjobbja lett, így nem kellett boltba mennie, hogy aranyban pompázó szuvenírt hozhasson haza.

– Nagyon szeretem a kihívásokat, mindig olyan versenyen veszek részt, ami valami újdonságot ad nekem, emellett igazi erőpróba is – fogalmazott a Vasút honlapján Pavlovics Gábor. – Ezeken a terep is más, nem a jól megszokott magyarországi pályák. Januárban a portugáliai Madeirán is ilyen különleges pálya volt, ott is sikerült nyernem. Minden ilyen rendezvényen meg kell találni a különleges tájékozódási technikákat, és ez izgalmassá varázsolja a futamokat. Ez egy ötnapos nemzetközi verseny-fesztivál volt Páfosz városában, több mint 15 ország részvételével. Én az M55-ös kategóriában indultam, ahol rajtam kívül még 19-en vettek részt. Az első négy nap számított bele az összesítésbe, amely erdei terepen zajlott, az ötödik amolyan ráadás-verseny volt. Az első, a második, valamint a negyedik napon is nyertem, a harmadik napon második lettem. Aki járt már Cipruson, az ismeri ezeket a gyakran holdbéli tájakhoz hasonló köves területeket. A terep nehéz volt, bozótos, ligetes, nagyon köves terület, ami nehézzé tette a futást, és a tájékozódás sem volt egyszerű, volt egy városi szakasza is a versenynek.