Nagyszerűen szerepeltek a PVSK harcművészei a XXV. Nyílt Masters Judo Magyar Bajnokságon, amelyen nemzetközi mezőnyben mérettethették meg magukat. A tatamin elért sikerek mellett Kersics Antal, a Vasút cselgáncs szakosztályának szakmai vezetője a „Magyar Judoért” kitüntetés bronz fokozatát is átvehette a megnyitón.

– A masters versenyzők hazai megmérettetésére idén 7 versenyzőnk vállalkozott – mondta Kersics Antal. – Köztük volt Péter József, aki nem olyan régen kezdett a dzsúdóval foglalkozni. Ő most először lépett tatamira masters korosztálynak rendezett versenyen. Nagyon büszke vagyok az egész csapatra. Edelényi Laci bácsi már nemzetközi versenyeken is ért el sikereket, Ő idén is megvédte bajnoki címét. Tövisi Sándor a legidősebb versenyzőnk, Ő 76 évesen második helyen végzett. Máté József, és Papp Viktor remek versenyzéssel jutott el a dobogó legfelső fokára. Jómagam egy cseh versenyző ellen szereztem meg a bajnoki címet.

A PVSK eredményei

1. helyezett: Edelényi László (M9, -73 kg), Papp Viktor (M8, -81 kg), Kersics Antal (M7, +100 kg), Máté József (M5, -100 kg).

2. helyezett: Tövisi Sándor (M10, -81 kg)

3. helyezett: Keszthelyi Péter (M7, -100 kg).

5. helyezett: Péter József (M3, -100 kg).