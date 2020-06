Elesett a motoros a mecseki „halálúton”, senki nem segített rajta

Egy elkeseredett és egyben dühös motoros osztotta meg azt, ami barátjával történt a Mecseken, Pécs és Mánfa között.

Autósokhoz írok, de nem általánosítok, mert nem mindenkiről szól –

kezdi levelét a tegnap balesetet szenvedő motoros barátja.

Csütörtök délután egy jó barátom Mánfa irányába motorozott. Sajnos, elcsúszott motorjával a mánfai nagy kanyarban és beesett az árokba. Nem kanyarvadászaton volt, közlekedett. Szerencsére kis sérülésekkel megúszta, de a motor lábon nem ért már haza.

A motoros mögött – még a baleset előtti pillanatban – egy személyautó és egy busz haladt. Mivel előttük történt a megcsúszás és a borulás, látniuk kellett a balesetet – írja az elkeseredett barát.

Szerintetek megálltak segíteni, megkérdezni hogy jól van-e?

Persze, hogy nem és ez hosszú percekig eltartott. Mert senki nem állt meg!

Nem értem az embereket. Ennyire közömbösek vagyunk?

Nem kell szeretni a motorost, de egy ember bajba került. És ha komolyabb baja lett volna? Nem tudom, hogy ha az ő családjukból valaki balesetet szenvedne (ne!) mit szólnának hozzá, hogy közömbösen elmennek mellette és senki nem áll meg segíteni.

Mi motorosok hiába védőruha, könnyen sebezhetők vagyunk még a legkisebb sebességnél is. Aki már került ilyen helyzetbe, tudja, hogy jól esik az első segítő kérdése: jól vagy? Mindez egy nagyon forgalmas úton történt ahol folyamatos a kocsisor a nap bármely időszakában.

Nem ítélkezni szeretnék azon autósok felett akik elmentek mellette, csak

szeretném, ha minden közlekedő végiggondolná a jövőben, ilyenkor mi a helyes!

Én is megállok egy autós balesetnél, hogy segítsek, de nekünk motorosoknak még nagyobb szükségünk van rá! Ha már autósok is elolvassák annak is örülök talán végig gondolják hogy mi a helyes egy ilyen helyzetben. Vigyázzatok magatokra!

A bama.hu elérte azt a motorost, akivel az eset történt. Kérdésünkre elmondta, a másodperc tört része alatt történt az eset és csak a szerencsén és gyors reakcióidején múlott, hogy nem a szembe jövő autó alá csúszott. A motoros igyekezett úgy „eldobni” maga alól a motort, hogy az egy vízelvezető árokba kössön ki. A sok ezer kilométert maga mögött tudó motoros könnyebben sérült, köszönhetően tapasztalatának és ruházatának is.

(Kiemelt képünk illusztráció!)