Hajléktalanok raboltak ki és fosztogattak lakásokat Pécs belvárosában

Az év ötvenedik hetében sem unatkoznak a megye bíróiságain, vannak még elvarratlan ügyek a bírák előtt. A pécsi járásbíróságon folytatódik kedden az a büntetőeljárás, amelyben tíz embert vádolnak nagyobb értékre, bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopással és egyéb bűncselekményekkel.

A vádirat szerint két testvér úgy döntött, hogy hajléktalan és nehéz anyagi helyzetben lévő embereket fogadnak be két lakásukba, hogy cserébe ők betöréseket és lopásokat hajtsanak végre zsákmányszerzés céljából. A fivérek kocsival vitték a kiszemelt tetthelyre az elkövetőket, akik – amennyiben csengetésükre nem érkezett válasz – behatoltak a lakásokba, többször beengedve maguk után a testvérpárt is. A vádlottak 31 lakásba és üzletbe törtek be, több mint 12 millió forintnyi kárt okozva.

A tízből két vádlott további öt alkalommal rabolt ki pécsi ingatlanokat, ahonnan különböző műszaki eszközöket, dísztárgyakat, ékszereket és készpénzt loptak 5,5 millió forint értékben, de a betörések során is eszközölt rongálások során is több mint százezer forintos anyagi kárt okoztak.

Szintén kedden és szintén a pécsi járásbíróságon folytatódik annak a nőnek a pere, aki az egyik pécsi klinikán fosztott ki egy alvó beteget. Szerencsére a páciens felébredt, így az ápolók szóltak a biztonsági személyzetnek, s sikerült a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatni a tolvaj asszonyt.

Tizenöt vádlottnak szerdán és csütörtökön kell ismét bíróság elé állniuk hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt. Négy gyanúsított úgy döntött, hogy hamis magyar útleveleket állítanak ki külföldi állampolgárok részére. Közülük kettőnek az volt a feladata, hogy korrumpálható kormánytisztviselőket találjanak, akik hajlandóak részt venni a bűncselekmény-sorozatban. Nyolc hónap alatt csaknem félszáz személy részére állítottak ki hamis útleveleket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS