A földről irtják mostantól a szúnyogokat

Az elmúlt nyarak során hozzászokhattunk a szúnyogokat permetező repülőgépek látványához a megyeszékhely felett. Az idei évtől azonban már nem föntről érkezik a segítség a vérszívók elleni védekezéshez: a légi beavatkozást a földi gyérítés fogja kiváltani. Ennek megszervezése Pécsen a Biokom NKft. feladata, a társaság csütörtökön bemutatót is tartott a Béke parkban arról, mire lehet majd számítani mostantól a városban.

Két gépjármű érkezett, platójukon két különböző, de ugyanolyan furcsa szerkezet, ezek juttatják a levegőbe a permetszert. Az egyik kocsi csendesen vonult végig a füves területen, kisebb füstöt hagyva maga után – ez az úgynevezett ULV-technológia. A másik már jelentősebb zajt csapott, s a köd jóval nagyobb volt – ez a melegködös módszer. Ahogy a Biokom NKft. közleményéből kiderül, utóbbi a hatékonyabb a szúnyogok irtására, de Pécsen várhatóan mindkét technológiát alkalmazni fogják. A gyérítés módszere azért változott meg, mert 2020-tól az Európai Unió teljes területén betiltották azt a biocidkészítményt, amely a repülőgépről a kifejlett szúnyogok irtására kiszórható lenne.

– A földi irtás egyik nagy előnye, hogy egész éjszaka végezhető, szemben a légi-kémiai módszerrel, amire csak két-három órás időablak állt rendelkezésre – mondta a bemutatón Herbai Attila, a Biokom NKft. köztisztasági és szolgáltatási vezetője. – A földi módszer ráadásul a növényzettel sűrűbben borított területeken is hatásosabb.

Herbai Attila hozzátette, kiemelten fontos, hogy a kerttulajdonosok is mindent megtegyenek annak érdekében, hogy az ingatlanjukon megszüntessék azokat a helyeket, amelyek segítik a szúnyogok szaporodását. Így például le kell fedni az esővíztartó hordót, nem szabad hosszú időre vizet hagyni a vödrökben, kannákban, valamint rendszeresen tisztítani kell az ereszcsatornát és a vízelvezető árkot.

A jövőben tehát már nem láthatjuk, ahogy Bogár Imre az AN2-es repülőgépével elhúz a város felett, pedig arra mindenki felkapta a fejét. Tavaly az egyik útjára mi is elkísértük, az élmény azóta is élénken él bennünk. Éppen ezért megkerestük a pilótát most, hogy a légi szúnyog­gyérítés megszűnt, mihez tud kezdeni, de sajnos nem kaptunk jó híreket. Ahogy Bogár Imre fogalmazott, vége lett az 1981-ben kezdődött mezőgazdasági pályafutásának, a repülőgépét eladta. Hozzátette, hogy érvényes papírjai vannak, tehát repülhetne, és ha esetleg egy nagyobb munka bejön, fog is bérelni gépet.