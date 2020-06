Ötvennégy éve nyílt meg a híres Török presszó Mohácson

A hely, ami az évtizedek alatt kedvelt kultikus szórakozóhellyé vált a Duna-parti városban.

Talán nincs is olyan mohácsi negyvenen túl, akinek ne fűződne valamilyen emléke a legendás Török presszóhoz. Az egykor elegáns, zenés szórakozóhely a város közönségének kedvelt találkozóhelye volt. Az egység 1966-ban nyílt meg, s az eseményről a híradó is beszámolt.

A korabeli tudósítás szerint igen „szívélyesen fogadják a vendéget”, „a kávé kívánság szerint török vagy presszó”. Kiderül az is, hogy „a kedves kis helyiség másodosztályú árakon varázsolja elénk az Ezeregyéjszaka varázslatos álomvilágát”.

A hely a következő évtizedek alatt kultikus szórakozóhellyé vált. Megfordultak itt művészek, értelmiségiek, a „város krémje”, de mindig is az az egység volt, ahova bárki eljárhatott szórakozni. No és persze a szerelmespárok: ha azok a falak mesélni tudnának…

Az egység népszerűsége az ezredforduló környékétől kezdődően csökkent. 2006-ban aztán be is zárták, s azóta is üresen áll az épület. Az önkormányzat tizenhárom éven át tartó pereskedés után visszaszerezte az ingatlan tulajdonjogát, ami aztán apportként a városgazdálkodási és révhajózási társasághoz került. Többször is próbálkoztak a bérbeadással, de sokáig nem jártak sikerrel. Az épület állaga mindeközben folyamatosan romlott, a freskók eltűntek a falakról, s a belső faburkolatok is elkorhadtak.

A Dózsa György utcában található egykori vendéglátó egység hosszas idő után tavaly végre elkelt, a helynek új tulajdonosa van, aki lapunknak akkor azt nyilatkozta, úgy tervezi, idén nyitja meg a kávézót. Azóta ezzel kapcsolatosan új hír nem érkezett, elképzelhető, hogy a járvány ezt az elképzelést is felülírta, legalábbis egyelőre.