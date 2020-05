Változik a vasúti közlekedési rend a pünkösdi hosszú hétvégén

Az ünnep miatt módosul a vasúti közlekedési rend: május 31-én az ünnepnapra, június elsején a vasárnapra, 2-án már a szokásos munkanapra érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok. Szombattól pedig életbe lép a MÁV-START balatoni előszezoni menetrendje, ugyanakkor a díjszabás is változik. A vasúttársaság célja, hogy a balatoni és a pünkösdi hosszú hétvégi, megnövekedett utasforgalmat minél jobban, az utazási igényeknek megfelelően szolgálja ki, és biztonságos eljutási lehetőséget nyújtson a járványhelyzet miatt a vasutat választók számára. A Balatonhoz közlekedő vonatokon 50 százalékos értékesítési korlátot vezetnek be. Május 29-től szeptember végéig a Balaton 24/72 elnevezésű napijegyekkel a tóparti vonalakon korlátlanul lehet utazni az érvénytartamon belül.

Pünkösdkor változik a menetrend

Május 31-én az ünnepnapra, június elsején a vasárnapra, 2-án már a szokásos munkanapra érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok.

A pünkösdi hosszú hétvégén 180 InterCity járat több kocsival közlekedik a szokásosnál. A szegedi és pécsi InterCity-khez két kocsival többet kapcsolnak. A hosszú hétvégén a Balaton irányába közlekedő távolsági vonatok is több, hat-nyolc kocsival állnak forgalomba, a legnépszerűbbek pedig akár 10 kocsival. A velencei-tavi utazási igény jobb kielégítése érdekében a Z30-as járatok három egységes FLIRT motorvonati szerelvénnyel közlekednek.

Előszezoni menetrend a balatoni vonalakon

Május 30-tól, szombattól a nyári menetrend kezdetéig, június 19-ig az előszezoni vonatok elindításával kedvezőbb menetrend lép életbe a megnövekedett utasforgalom kiszolgálása érdekében.

A dél-balatoni (Budapest–Székesfehérvár–Keszthely) vonalon két óránként közlekednek gyorsvonatok, a csúcsidőszakokban pedig sebesvonatok is forgalomba állnak, érintik a kisebb utasforgalmú állomásokat és megállóhelyeket. Hétköznapokon oda és vissza is 10-10, míg hétvégén 14-14 közvetlen gyors- és sebesvonattal utazhatnak az utasok. Péntek délután, szombat délelőtt és vasárnap este egyes járatokhoz légkondicionált InterCity kocsit is kapcsolnak, ezeket kék színnel jelölik az internetes keresőben.

Az észak-balatoni (Budapest–Székesfehérvár–Tapolca) vonalon naponta mindkét irányban 3-3 gyorsvonat és 1-1 sebesvonat is közlekedik. Hétvégéken további 2 pár gyorsvonat biztosítja a közvetlen kapcsolatot a Balaton északi partjához.

A hétvégi csúcsidei időszakban a gyorsvonatok 8-9 kocsis szerelvényekkel közlekednek. A kerékpáros utasok számára pedig minden vonatban rendelkezésre áll 8 kerékpárhely, ezen felül több nagy kapacitású kerékpárszállító kocsi forgalomba állításával biztosítják az utazást.

Kötelező pótjegyváltás, biztonságos távolság az utasok között a balatoni vonatokon

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel a vasúttársaság az utasok védelme és a kellő 1,5 méteres távolság betartása érdekében plusz kocsikat kapcsol a Balaton partján közlekedő vonatokhoz a rendelkezésre álló szabad kapacitását kihasználva. Ezzel egyidejűleg a balatoni vonatok a távolsági forgalomban vonathoz kötött pótjegy megváltásával vehetők igénybe. A vasúttársaság a feláras kocsikban – a felárköteles szakaszon – az ülőhelyek körülbelül 50 százalékát értékesíti.

A vonathoz kötött pótjegy ára megegyezik a korábban alkalmazott gyorsvonati pótjegy árával. A bérlettel, illetve a START Klub kártyával rendelkezőknek is szükséges a pótjegy váltása az érintett vonatokon és szakaszokon.

A kötelező pótjegyváltás nem szükséges az északi parti tapolcai gyors- és sebesvonatokra Székesfehérvár és Tapolca közötti viszonylatban, a déli parti sebesvonatoknál Székesfehérvár és Keszthely között, továbbá a déli parti nagykanizsai és keszthelyi gyorsvonatokra, a Siófok és Nagykanizsa, Siófok és Keszthely közötti szakaszokra. A Balaton felől Székesfehérvárra 7:36-kor érkező és onnan 17:21-kor Balaton felé induló gyorsvonaton Székesfehérvárig, illetve onnan pótjegymentesen lehet utazni. A Balaton partja mentén utazók számára pótjegy váltása nélkül vehetők igénybe a vonatok.

A vasúttársaság azt javasolja, hogy a jegyeket az utazás előtt időben, akár néhány nappal korábban váltsák meg, mert az értékesítési korlát miatt a helyjegyek az indulás előtti órákban már elfogyhatnak. Érdemes a MÁV applikáció vagy a MÁV honlapján az eTicket rendszer használatával kedvezményes áron megvenni a jegyeket. Másik vonatra szóló pótjeggyel vagy pótjegy váltása nélkül nem szállhatnak fel a korlátozással érintett vonatokra az utasok. Megfelelő pótjegy nélkül a vonatokon pótdíjat számítanak fel a jegyvizsgálók.

Balaton 24 és Balaton 72 kedvezmények

Május 29-től szeptember 30-ig kedvezményes jegyekkel is lehet utazhatni a belföldi forgalomban elsőként bevezetett névre szóló Balaton 24 és Balaton 72 elnevezésű napijegyekkel. Előnye, hogy korlátlan utazást biztosít a Balaton parton utazóknak, így 24 vagy 72 órán belül csupán egyszer kell jegyet vásárolniuk. Valamennyi napijegy jellegű ajánlat a meghirdetett balatoni állomásokon felül a kiemelt turisztikai jelentőséggel bíró Tapolca–Sümeg szakaszon és a vasúttársaság által üzemeltetett balatonfenyvesi kisvasúton is felhasználható korlátlan számú, 2. kocsiosztályon történő utazásra az érvényesség kezdetétől számított 24, illetve 72 óráig. Mind a Balaton24-ből, mind a Balaton72-ből váltható 26 éven aluliaknak szóló jegy is.

A Balaton24 kedvezményes jegy 990 forintba, a 26 éven aluliaknak 660 forintba, a Balaton72 elnevezésű jegy 2490 forintba, a 26 éven aluiaknak pedig 1650 forintba kerül. A MÁV mobilalkalmazásból történő vásárlás esetén 10 százalékos kedvezmény is jár.