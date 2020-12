Díjazták a magyarbólyi diákok munkáját

Egyedüli baranyaiként a Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola pályázata szerepel az idei, Adj Egy Ötöst! program öt díjazottja között.

A program célja a fiatalok szemléletformálása, hogy később a társadalom nyitott, elfogadó és felkészült tagjaivá váljanak. Az iskola hatodik osztályos tanulói közös programokon vettek részt a környéken működő értelmileg akadályozott gyermekeket nevelő intézmény diákjaival, közösen alkottak, és táncot is tanultak, melyet a szülőknek be is mutattak.

Táncunkban a szívünk címmel elkészített kisfilmjük jól megmutatja, hogy nem a települések nagyságától függ a befogadó magatartás kialakításnak lehetősége, ha van megfelelő mentora a közös értékteremtésnek.