Pécsen sem hibázna az éllovas Mohács

A PEAC otthonában őrizné meg hibátlan mérlegét a Mohács a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 11. fordulójában. Ha a vírus nem szól közbe (ismét), akkor végre pályára léphet a címvédő Pécsvárad is, amely a Komló vendége lesz szombaton.

Október 31., szombat, 11.00

PTE-PEAC (7.)–Mohács (1.)

A PEAC két győztes bajnoki mérkőzés után, a Mohács pedig hibátlanul, a tabella éléről várja a hétvége rangadóját.

Lőrinc Antal, a PEAC edzője: – Azzal, hogy a Pécsvárad kiesett egy időre a vírus miatt, a Mohács a bajnoki cím első számú várományosává lépett elő. Nagyon összeszokott csapat, amely több szerkezetben is képes jó teljesítményt nyújtani, nem beszélve az egyéni kvalitásokról. Nagyon nehéz meccsre számítok. Természetesen mindent meg fogunk tenni a pontszerzés érdekében, de nekünk idén nem a Moháccsal kell versenyzünk.

Kvanduk János, a Mohács edzője: – Egy győzelmi széria mindig pluszmotivációt kell, hogy jelentsen a csapat számára. Természetesen mi sem vagyunk verhetetlenek, de elég erősnek érzem magunkat ahhoz, hogy fenntartsuk ezt a sorozatot. Lőrinc Antalt a mezőny egyik legjobb edzőjének tartom, s ugyan hullámzóan teljesít a PEAC, biztosan nem lesz egyszerű dolgunk. A mérkőzés elején sokkal jobban kell koncetrálnunk, mint tettük azt a Bóly ellen. Egy kiélezett rangadóra számítok, amelyet apróságok fognak eldönteni. Nagyon remélem, hogy a mi javunkra!

Lovászhetény (6.)–PVSK (4.)

Mindösszesen 1 pont választja el a két csapatot egymástól a tabellán, így mindenképpen egy szoros mérkőzésre van kilátás. Ugyanakkor a Lovászhetény jobb szájízzel léphet pályára, hiszen az előző körben a dobogóra hajtó Villányt verte meg idegenben Bíró Ferenc együttese, míg a pécsiek kikaptak 3-1-re a Komlótól, méghozzá hazai pályán.

Október 31., szombat, 13.30

Sport36-Komló (9.)–

Pécsvárad R-Bus (12.)

Mint ismert, a Pécsvárad az első fordulót követően hosszú hetekig nem lépett pályára. S ugyan október első hetére már játékra kész volt a csapat, onnantól kezdve a soros ellenfelek kértek halasztást a vírushelyzet miatt. Ebben az időszakban csupán két (elhalasztott) meccset játszott le Varga László együttese, ráadásul mindkettőt (PVSK, Mohács) elveszítette. A rendes kerékvágásba rangadóval térhet vissza a címvédő, amely az egyre jobb formát mutató Komló vendége lesz.

Szentlőrinc II. (2.)–

Thermal Spa Siklós (10.)

Az előző két fordulóban halasztást kért, de így is a tabella második helyéről várhatja a hétvégi fordulót a Szentlőrinc II. A vírus a piros-feketéket is utolérte, kérdés, hogy a kényszerpihenőt követően, milyen formában térnek vissza a pályára. Ráadásul a vendég siklósiak nincsenek rossz formában, legutóbbi két meccsükön mind a hat pontot begyűjtötték.

Sellye O és R (11.)–

Szederkény (14.)

A Sellye 6-0-ra nyert, a Szederkény viszont 6-0-ra kikapott az elmúlt hétvégén. Persze, hozzá kell tenni, hogy más-más erőt képviselő ellenfelekkel találkoztak. Az ormánságiak így is valamelyest esélyesebbnek tűnnek, de Kása Péter együttese már több csapat dolgát is megnehezítette idén, s már biztosan nagyon „éhezik” első győzelmére.

November 1., vasárnap, 13.30

Gyógyfürdő Harkány (15.)–Boda (8.)

A Szederkényhez hasonlóan a harkányiak első sikere is várat még magára. A sereghajtó ezúttal hazai pályán próbálkozhat meg a három pont begyűjtésével. Ebben a középmezőnyhöz tartozó Boda akadályozhatja meg. A vendégcsapatnak is nagyon kellenek a pontok, hiszen győzelem esetén egyel feljebb léphetnek a bodaiak a tabellán, vereség esetén azonban több helyet is ronthatnak pozíciójukon.

Bóly (5.)–Villány (3.)

A vasárnap sem múlhat el rangadó nélkül: a legutóbbi hat meccséből ötöt megnyerő Bóly az éremesélyes Villányt fogadja. Az előző forduló Keibl Ede együttesének jobban sikerült, hiszen csapata 5-2 arányban legyőzte a Bodát, míg Havasiék – ahogy már fentebb megírtuk – otthon, a Lovászheténytől szenvedtek vereséget.

Megyei I. osztály