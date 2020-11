Kerékpárutak épülnek, megszépülnek a temetők szerte Baranyában

Újabb baranyai települések kapnak több millió forintos támogatást a Magyar Falu Programból. Kerékpárutakra, temetők fejlesztésére, közműépítésre, elhagyott ingatlanok közcélú megvásárlására is lehet fordítani az összeget.

A Magyar Falu Programnak az indulása óta már megközelítőleg 12 ezer nyertes pályázója van, az eddig kiosztott állami támogatás összege 120 milliárd forint – ismertette Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a minap Budapesten. A magyar vidék fejlesztése és fejlődése érdekében 2018-ban életre hívott kormányzati programból a baranyai települések is jól profitálnak.

A korábbi tizennégy mellett legutóbb öt új pályázat eredményeit hirdették ki, melyekben országos szinten több mint ezer település, megközelítőleg 10 milliárd forint támogatást kap. A falusi kerékpárutak építésére és felújítására első alkalommal írtak ki pályázatot. Ezzel a pályázati kiírással a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének újabb szegmensét fedik le, hiszen már forrást biztosítottak állami utak, falusi utcák és járdák, valamint parkolók felújítására is. Az önkormányzati kerékpárút építésére több baranyai település is pályázott, ezek közül most Kisdobsza, Pécsvárad és Villány nyert el támogatást.

Gyopáros Alpár az elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására vonatkozó, szintén első alkalommal meghirdetett pályázat kapcsán arról beszélt, lehetőséget szeretnének kínálni a kistelepüléseknek, hogy a „szégyenfoltokat” felszámolhassák. Forrást kínálnak arra, hogy az önkormányzatok megvehessék ezeket az üres ingatlanokat, azzal a feltétellel, hogy azt közcélra használják majd a későbbiekben – közölte.

Ebben az alprogramban is pályáztak baranyai önkormányzatok, többen is sikerrel. Baranyaszentgyörgy, Beremend, Felsőszentmárton, Geresdlak, Homorúd, Kárász, Kemse, Kisdobsza, Lánycsók, Lippó, Majs, Márok, Mozsgó, Ófalu, Palotabozsok, Páprád, Pogány, Szászvár, Szentegát, Szentlászló, Véménd, Zaláta és Zengővárkony településeken lesz lehetőség elhagyott ingatlanok megvásárlására.

Több mint háromszáz település nyert támogatást

A temetői infrastruktúra-fejlesztés alprogramban összesen 332 település mintegy kétmilliárdot kap, továbbá az egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastruktúra-fejlesztésére összesen 147 településen közel egymilliárd forintos támogatást biztosítanak. A múlt évi és az idei pályázatoknak köszönhetően több mint ezer helyszínen valósul meg temetői infrastruktúra-fejlesztés. A baranyai települések közül többek között Alsómocsolád, Bár, Botykapeterd, Diósviszló, Erdősmárok, Felsőszentmárton, Gyód, Gyöngyfa, Köblény és Pécsbagota temetői újulnak meg.

Gyopáros Alpár kormánybiztos korábban elmondta azt is, hogy új pályázatként jelent meg a – kialakítás után kötelezően értékesítendő – települési építési telek kialakítására, meglévő telkek közművesítésére, fejlesztésére vonatkozó kiírás. Természetesen ebben is pályáztak a baranyai települések is, többen sikerrel, így például Birján, Boda, Cserkút, Pellérd és Szászvár.