Hónapok óta javítják az új telefont – panaszkodik olvasónk

Pécsett vásároltam ez év júliusában egy nagyobb üzletben okostelefont – kezdi levélírónk.

Kb. egy hét elteltével akadozott a netem és a telefonom is. Visszavittem az üzletbe, ahol az üzletvezető is kipróbálta a saját SIM kártyájával, és az ő véleménye is az volt, mint nekem. Elküldte Budapestre szervizbe. A készülék kb. két hét múlva visszaérkezett.

Másnap ugyanazt a hibát tapasztaltam, újból elküldték szervizbe. Azóta immár negyedszer ismétlődik ez a folyamat, még a mai napig nem kaptam vissza a telefont. A bolt vezetőinek a hozzáállása is felháborító, mivel a hibát ők is észlelték, de ezt a jegyzőkönyvbe nem írták be, csak az én észrevételeimet.

Kértem a Vásárlók Könyvét is, amelyben leírtam a problémámat – választ nem kaptam. Elmentem a Békéltető Testülethez is, ahol egy kérelmet kell benyújtani, amihez az eredeti számlát is csatolnom kell. Visszamentem az üzletbe, hogy szíveskedjenek egy számlamásolatot, vagy egy igazolást kiadni, mivel a telefon csomagjában azt is a szervizbe küldték. Az üzlet válasza: Számlamásolatot, sem igazolást nem adhatnak ki.

Rendkívüli módon felháborít a dolog. Nem beszélve arról, hogy kellett vennem még egy telefont, hogy tudjak mit használni, amíg visszakapom a működőképes telefonom, vagy egy új cserét, vagy az árát. Érdekelne a fogyasztóvédők álláspontja – mi ilyen esetben a teendő?

N. E.