Köszönet az idős, beteg embereket gondozóknak

Igazi nagybetűs emberek – írta levelében olvasónk.

Embert és emberséget próbáló feladat nap mint nap olyan emberek közt dolgozni, akik az ápolásra végtelenül és sokszor védtelenül is rá vannak szorulva.

Amikor már az önálló élet esélye rohamosan csökken, vagy el is fogyott, akkor is kísérik az úton kedves hozzátartozónkat a szeretet segítő erejével.

És eljön az idő, amikor a család szeretete is kevés. Ilyenkor kap óriási segítséget az, akinek szerette a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Geriátriai Osztályára kerül dr. Huszár Judit főorvos asszony és munkatársainak a védőszárnyai alá.

Igazi nagybetűs emberek. Ők azok, akik naponta szaktudásuk mellett emberségükkel is segítik azokat, akik gyakran már a reménytelenséggel néznek szembe. Minden tiszteletet megérdemelnek mindannyian.

Hála és köszönet nekik!

Wellisch Katalin, Gadányi Éva