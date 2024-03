Az adóssághegy milliárdjait felduzzasztó baloldali városvezetés a korábbi városvezetés alatt elindított újraiparosítási programot csak ímmel-ámmal folytatta: hiába hoztak létre városfejlesztési főosztályt, az elmúlt években a rájuk fordított százmilliós kiadás aligha hozta vissza az árát. A nagy beruházók közül a Seiren pécsi letelepítésének technikai hátterében részt vettek ugyan, de magát a céget az önkormányzat által sokat szidott jobboldali kormány irányította Pécsre.

Adóssághegy: már a baloldal is arról kérdez

Fotó: Löffler Péter

Jellemző, hogy a gyáravatásra sem Péterffy Attila baloldali polgármester, sem gazdasági alpolgármestere, Ruzsa Csaba nem ment el, holott a japán cég érkezése a 4,5 milliárdos kormánytámogatással a város minden lakójának, a jövőjét itt tervező pécsi fiatalnak fontos esemény volt. A baloldaliak ugyanis megsértődhettek, hogy nem kaptak külön kitüntetett protokollszerepet az eseményen. Érdemes megjegyezni, hogy a jelenlegi polgármesterről jelentette ki a korábbi Modern Városok Program kormánybiztosa, Gyopáros Alpár, hogy a nagyobb városok közül Pécs volt az egyetlen, amelynek első embere nem kereste meg.

Péterffyék mindenesetre az előző városvezetés alatt pályára állított Déli Ipari Parkot sem tudták feltölteni, ahol akár kis- és középvállalkozások is letelepedhettek volna ott. A német thyssenkrupp fejlesztésének az elindítását sem tudták elérni, s bár a koronavírus-járvány már lecsengett, a baloldali önkormányzat részéről nem látható igyekezet e tekintetben sem. Ezzel szemben az elmúlt hónapokban az járta be a sajtót, hogy az önkormányzat befektetőellenes hangulatkeltésben 16 különböző befektetőt is elhajtott. Köztudott az is, hogy Pécs, vagy a város agglomerációs térsége helyett a világ legnagyobb elektromos autógyára sem a baranyai vármegyeszékhelyt, hanem Szegedet választotta.

2048-ig nyögi a város

Ilyen előzmények láttán ugyanakkor az is kérdés, hogy miért vettek fel Péterffy Attila polgármester vezetésével nyakló nélkül annyi EIB-hitelt, hogy az adósságállomány jelenleg már 16 milliárdra rúg, ha ezt az összeget már nem haladta meg. A súlyos adósságot 2048-ig kell a pécsi polgároknak visszafizetniük, addigra a jelenlegi elit emberei már – vélhetően – nagyon távol lesznek az önkormányzattól.

A baloldal ráadásul úgy halmozta fel ezt az adósságot, hogy az előző városvezetés időszakához képest idén már 8 milliárddal több állami normatíva érkezik, ami nagyjából 40 százalékos többletet jelent, ez jelenleg már 20 milliárd forint – ráadásul az elmúlt években is folyamatosan emelkedett a támogatás. Az önkormányzat azzal védekezik, hogy az állam által korábban, a jobboldali önkormányzat idején adott kamatmentes visszatérítendő támogatás jelentett számukra nehézséget, de közben az iparűzési adóbevétel is emelkedett, így összességében jóval komolyabb bevétel mellett kellett a szerkezetátalakításra szánt forrást visszafizetni, miközben Péterffyék alatt 16 milliárdosra emelkedett az adósságállomány.

Mindenre is hitel!

A baloldali városvezetés egészen változatos ügyekben vett fel hitelt:

a kasszában nem volt pénz arra, hogy 410 milliót ideiglenesen kölcsönadjanak a Tüke Busz Zrt.-nek, hogy ennyi áfát be tudjon fizetni, ezért az EIB-hitelhez nyúltak.

15 milliót felvettek arra is, hogy annak a baráti cégnek fizessenek közpénzből, amelyik lényegében semmilyen munkát nem végzett el a magyarürögi vízfolyás rendezésében.

100 milliós hitelt hívtak le a Lánc utcai tömb tervezésére – semmilyen forrás nincs a felújításra.

1000 milliós EIB-hitelt vettek fel, hogy a korábbi szocialista városvezetés alatt eladott, teljesen lepusztult Áper-laktanya kisebbik részét meg tudják szerezni,

ezt követően egy negyedmilliárdos hitel felvételét indítványozták, hogy az évekig nem működő, de már elkészült napelemparkokat beindítsák.

A sorozatos hitelfelvételekről részleteiben mindeddig pontos képet nem adtak a szocialisták, egyelőre azt sem lehet biztosan tudni, hogy hol vannak ezek a milliárdok, hiszen a baloldali önkormányzat nem adott érdemi és elfogadhatót magyarázatot arra, hogy miért alakult ki ez a hatalmas összeg, miért is kellett lehívni milliárdokat évekkel ezelőtt.

Csődbiztosok Péterffyék alatt

A baloldaliak a Magyar Államkincstár szakembereit előszeretettel csődbiztosnak nevezik, akik a gazdálkodás felügyelete miatt vannak a városházán. A kommunikációs panelt azért kezdték el alkalmazni, hogy ezzel az előző városvezetést és a kormányt szidhassák változatos formában, csakhogy a csődbiztosok Péterffy gazdálkodását is kénytelenek felügyelni. A nemzeti oldal szerint ez azt mutatja, hogy csődben tartják a várost.

A baloldali városvezetés által megrendelt, papíron céges elégedettségmérés köntösébe bújtatott, de a helyi Gyurcsány-jelölt Péterffy kampányát támogató, jelenleg is zajló közvéleménykutatás során a városi adósságra is rákérdeznek, de mélyen hallgatnak arról a kérdezők, hogy milyen mélységig adósították el a várost néhány év alatt Péterffyék.