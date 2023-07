Nemrég adtunk hírt a Pécsen dolgozó Kathryn van Beekről, aki félig holland származású, új-zélandi írónőként érkezett a távoli kontinensről. Hasonlóképp olvashatták interjúnkat a firenzei Giovanni Agnolonival, aki sajátos úti regényén dolgozott a Zsolnay Negyedben, valamint az azeri Rasim Muzaffarlival, akinek közreműködésével nemrég jelentek meg Petőfi versei azerbajdzsáni nyelven egy kötetben.

Pécsen járt tavasszal Rike Reiniger berlini írónő is, aki a munka mellett a Gandhi Gimnázium német nyelvet tanuló diákjaival is találkozott az egyik gimnáziumi óra során. Előtte Szerbiából érkezett a városba Dušan Gojkov, aki egy első világháború előtt játszódó szerelmi történetet örökített meg a rezidencián. Csere Péter, akinek munkásságáról tavaly adtunk hírt, az idei év elején folytatta Linder Béla egykori pécsi polgármester, hadügyminiszter után való kutatását. Februárban beszélgettünk Patak Mártával, aki Vajszló után idén Pécsen töltött néhány hetet, ezúttal is helytörténeti vonatkozású prózai művön dolgozva, amely Hamedli Gyula egykori pécsi fényképész életét mutatja be. Előtte még szintén a városban járt Kiss László és Balássy Fanni, akik regényeken dolgoztak a Baranyában töltött időben.

Vajszlótól nemrég köszönt el a haitiről érkező költő páros, Ferlinda Dort és Louis Bertony, akik hazájuk társadalmi problémáinak megörökítésétől sem mentes verseskötetükhöz gyűjtöttek inspirációt az ormánsági településen. Szintén olvashatták, illetve hallhatták Schmöltz Margit esztergomi írónő és könyvtár­igazgató tevékenységének hírét, aki változatos írói háttérrel vágott bele a vajszlói füveskönyv alapjaiba, illetve a tatárjárás esztergomi vonatkozásait érintő történelmi regényébe. Őt megelőzően Kele Fodor Ákos érkezett a faluba.

A jövő sem lesz eseményektől mentes, Pécsre érkezik az angol-indiai szerző, Ranbir Sidhu, majd Emilio Naón argentin író, aki egy hónapig lesz a városban. Őt követi a romániai George Volceanov író és fordító is, aki folyékonyan beszél magyarul. Vele párhuzamosan a hollandiai Emy Koopmann is Pécsre jön, hogy magyar kötődéssel is rendelkező, háborús családi hátterét kutassa. Őt a magyar Varga Zoltán, majd az osztrák Maria Seisenbacher követi, az év végén pedig Irma Talevidze grúziai írónő is köztünk lesz. Vajszlóra visszatér Kürti László, majd Bálint Erika és Juhász Tibor dolgozik.