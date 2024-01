Idén is megrendezte nagy népszerűségnek örvendő amatőr dartsversenyét a Pécsi Darts Club. Ebben az évben is elkelt mind a 64 hely, s a nevezők izgalmas, nagy csatákban mérték össze tudásukat már a csoportkörben is.

A későbbi győztes Kőhalmi Károly a H-csoportból indult, ahol még egyszer le tudta győzni egy rivális, de azt követően hibátlanul menetelt az egyenes kieséses szakaszban.

A finálé másik résztvevője Jeszám Mátyás volt, aki tartogatta legjobb formáját a későbbi szakaszokra, mert a C-csoportból csupán negyedikként lépett tovább 3 győzelemmel és 4 vereséggel.

A harmadik helyezettek, Bergovecz Norman és Szekeres László lettek, mindketten a D-csoportban kezdtek, ahol utóbbi szerepelt jobban (5–2). Előbbi eggyel többször maradt alul ebben a szakaszban.

A csoportkört kollégánk, Szabó Dániel is túlélte három győzelemmel, s az egyenes kieséses szakaszban is sikerült még egy sikert elérnie, azoban a következő körben elvérzett, így a 17. helyen fejezte be a versenyt.

Végeredmény: 1. Kőhalmi Károly, 2. Jeszám Mátyás, 3. Bergovecz Norman és Szekeres László.