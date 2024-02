Jutott némi gyors sikerélmény a Carbonex-Komlónak a Pick Szeged elleni találkozója első perceiben, Bodó lövését védte Merkovovszki, majd a másik oldalon Nagy Martin is hárított Urbán kísérleténél, de az ismétlést Melnicsuk már a kapuba vágta. Ettől viszont beindult az Eb-t is megjárt játékosaival a vendég együttes, s gyors egymásutánban négyet is berámolt miközben a hazaiak több ziccert is hibáztak.

Jerkovicsot, a Carbonex-Komló balátlövőjét minden eszközt bevetve próbálta megállítani a Pick Szeged

Fotó: Laufer László

Ezt követően beállt egy 3–4 gólos különbség a felek között, de Menyhárték folyamatosan mentek előre, hogy ne tegyék egyszerűvé a gigász estéjét. Ha el is tudtak jobban lépni Bánhidiék, rázott magán egyet a Bányász, és ledolgozott a hátrányból. A szünetre így négygólos hátrányban ment Marosán György együttese, s akár még elégedett is lehetett, hogy tizenötön tartotta ellenfelét.

A második játékrész csaknem úgy kezdődött, ahogy az első: az első gólt a Komló szerezte, az már kevésbé szerencsés, hogy Jerkovics ekkor talált be először a vendégek kapujába. Az már annál inkább elégedettségre adhatott okot, hogy Melnicsuk megmutatta ismét, klasszisok között is képes kiváló teljesítményt nyújtani, majd Rotim is talpra ugrasztotta a közönséget egy fordulásból szerzett gyönyörű lövéssel, de ez a találat egy vendég szabálytalanság miatt érvénytelen volt. A büntetőt ugyanakkor Bogdanics belőtte, így két gólra feljöttek a hazaiak.

A folytatásban már ismét inkább a Szeged akarata érvényesült, Jelinic játékára nem igazán találta az ellenszert a Komló. Vácziék viszont nem adták fel egy pillanatra sem, s nagyon megdolgoztak azért, hogy a találkozó végén vastaps kíséretében mehessenek ki a lelkes szurkolótábor elé pacsizni, amely újra az utolsó pillanatig tüzelte sajátjait. Ilyen buzdítás mellett szinte már nem is meglepő, hogy az összecsapás végén is csupán hat volt a különbség.

Carbonex-Komló–Pick Szeged 29–35 (11–15)

Férfi kézilabda NB I., 16. forduló. Komló, 1100 néző. Vezette: Haskó, Natkai.

Komló: Merkoviszki – Urbán 1, BOGDANICS 5 (2), Vekics, Rotim 2, Jerkovics 3, MENYHÁRT 5. Csere: GRANICS (kapus), MELNICSUK 7, Veselinovic, Szöllősi O., Váczi 3, Ács P. 2, Kovács D. 1, Varga Sz., Bazsa. Vezetőedző: Marosán György.

Szeged: NAGY M. – Szilágyi B. 4 (1), STEPANCIC 4, MARTINS 4, BÁNHIDI 6, Bodó, JELINIC 7. Csere: Mikler (kapus), Kalarash, Garciandia 2, Mackovsek 1, Szita 1, SOSTARIC 6 (3), Bombac, Molina. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián.

Hétméteres: 3/2, ill. 5/4.

Kiállítás: 6, ill. 6 perc.

Következik (02. 23., péntek, 18.00): Ferencváros–Carbonex-Komló.