Ahol tényleg csodák történnek: újra jön a Kívánságok Éjszakája

Idén ötödik alkalommal rendezik meg a Kívánságok Éjszakáját augusztus 16-án Töttösön. Évről évre nagyobb az érdeklődés a rendezvény iránt, tavaly már több mint négyszázan látogattak el a programra.

Az első Kívánságok Éjszakája 2015-ben volt Töttösön a Három Kívánság Taván, s azóta is minden évben ez a tópart ad otthont az eseménynek. A program házigazdája, Orf Tünde elmondta lapunknak, hogy öt évvel ezelőtt a tónál – amelyet volt férjével akkor közösen működtettek – egy héliumos lufit találtak. Az egyik oldalán Szent Cirill és Metód volt látható, a másik oldalán az Őrangyal Óvoda. A lufi egészen Novi Sadból repült a tóhoz.

– Én ezt akkor egy égi jelnek tekintettem és úgy gondoltam, hogy létrehozok egy rendezvényt, ahol az emberi lélek egy kicsit megnyugszik, feltöltődik. Számomra nagyon fontos a hit, és úgy gondolom, hogy a kívánságaikra gondolva az emberek hite is erősödik. Szerettem volna, hogy a tóhoz is kapcsolódjon ez a program: mivel a tó a Három Kívánság nevet viseli, ezért megalakult a Kívánságok Éjszakája. A rendezvény egyébként azóta már jogvédett is – árulta el lapunknak a főszervező.

A tópartot az esemény alkalmából csodálatosan feldíszítik, egy kis mesevilágot varázsolnak a látogatóknak. Az esemény során úszómécsesekre írják fel a résztvevők a kívánságaikat, amelyeket utána a tó vizére engednek. Nem titok, hogy sok ilyen kívánság teljesült már. A kívánságok mellett az esemény fő vonalához tartozik egy zenei koncert is. Van, aki a koncert előtt már vízre bocsátja kívánságát, van, aki a zenei koncert dallamai mellett engedi útjára őket. A zenei előadás után szívesen maradnak a látogatók a hangulatos lampionok fénye alatt, beszélgetnek, vagy éppen a csillagos égboltot fürkészve pihennek.

Az idei program menete:

– 19:00 óra: kerámiamandala-festés várja a gyerekeket és felnőtteket Kató Mónival

– 20:00 óra: Iváncsits Tamás, dalszerző, előadó lesz a fellépő vendég

– A koncert után Hangfürdő vár mindenkit Takács Mária Manya jóvoltából

– Az esemény teljes ideje alatt csillagászati megfigyelés várja az érdeklődőket Käsz Lászlóval

– A helyszínen lehetőség lesz LED-es lufik (100%-ban természetes latexből készült) és úszó mécsesek megvásárlására, valamint büfé is várja a kedves vendégeket

Facebook-esemény: https://www.facebook. com/events/653072908502460/