Az ajándéknak szánt gyerekjátéknál fontos a körültekintő vásárlás

A karácsonyi ajándékozásnak az örömről, és nem a problémákról kellene szólnia. Emiatt az ünnepek előtt a fogyasztóvédelem szakemberei ismét fokozott ellenőrzésbe kezdtek.

Minden karácsonyi ajándéknál figyelni kell arra, hogy biztonságos legyen, a gyerekjátékoknál pedig különösen fontos a körültekintő vásárlás. A Baranya Megyei Kormányhivatal ezért felhívja a figyelmet, hogy minden esetben megbízható helyről, ismert üzletekből, online játékáruházakból szerezzük be a meglepetést. A kiválasztott terméken található CE-jelölés biztosít arról, hogy a játék megfelel valamennyi európai uniós biztonsági előírásnak.

A játéknál az sem mindegy, milyen idős gyermeknek szánjuk. A fogyasztóvédelmi szakemberek ezért arra hívják fel a vásárlók figyelmét, hogy a három évnél fiatalabb gyerekeknek ne válasszanak olyan meglepetést, amely apró, leválasztható alkatrészeket tartalmaz, hiszen ezek fulladásveszélyt jelentenek. Gondolni kell arra is, hogy a műanyagból készült játékok esetleg az egészségre káros anyagokat tartalmazhatnak, ezért inkább kerüljük a PVC-ből készített termékeket. Fajátékok esetén az egészségügyi kockázat elkerülhető, amennyiben tömörfából készült, natúr vagy természetes festékkel, lakkal kezelt játékot választunk. Vásárlásnál pedig akár az orrunkra is hagyatkozhatunk, ha valaminek nagyon erős szaga van, inkább hagyjuk a polcon. Igaz, hogy sok mindenre kell figyelni, de így elérhetjük, hogy karácsonykor a békesség, és ne a bosszúság uralkodjon otthonunkban.

Fényfüzért az üzletből vegyünk

Advent idején, amennyiben szeretnénk ünnepi fénybe öltöztetni otthonunkat, kertünket, a fényfüzérek kiválasztásánál is legyünk körültekintőek. A Baranya Megyei Kormányhivatal arra figyelmeztet, hogy a rossz minőségű fényfüzér nemcsak bosszúságot okozhat, hanem élet- és balesetveszélyes is lehet. Ezért lehetőség szerint ezeket is megbízható forrásból – szakboltokban, villamossági üzletekben – szerezzük be. A vásárlás előtt győződjünk meg arról, hogy a termékeken megtalálható a CE-jelölés, valamint a gyártó, importőr adatai. Nem mindegy, hogy a fényfüzért kültéri vagy beltéri használatra vesszük. A kertbe szánt füzéreket akár a lakásban is felszerelhetjük, fordítva viszont ez már nem igaz.

Több a jogsértés a vásárlási lázban

A hatalmas, karácsonyi forgatag miatt előfordulhat a szabálytalanságok számának növekedése. A leggyakrabban felmerülő problémák közé tartozik a téves vagy hiányzó árfeltüntetés, a szavatossági, jótállási igények nem megfelelő intézése, a veszélyes termékek forgalmazása. A fogyasztóvédelmi szakemberek hangsúlyozzák, a nyugtát, számlát mindig meg kell őrizni. Amennyiben a későbbiekben bármilyen probléma merül fel a termékkel kapcsolatban, csakis annak ellenében lehet a reklamációt érvényesíteni. Ha a vásárlás miatt elégedetlenek vagyunk, először az üzletben jelezzük a problémát. Abban az esetben, ha ott nem kapunk megnyugtató választ, a fogyasztóvédelemhez fordulhatunk.

